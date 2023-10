Chi era Naomi Maiolani, l'elicotterista precipitata tra Toscana e Liguria

È stata ritrovata morta la giovane pilota dell'elicottero che questa mattina si è schiantato in località Fontia (Carrara), al confine fra la Toscana e la Liguria. L'incidente, avvenuto intorno alle 13.30 del 27 ottobre, ha fatto scattare subito i soccorsi, allertati da un ristoratore della zona. Malgrado il tempestivo intervento di vigili del fuoco e operatori sanitari non è purtroppo stato possibile fare nulla per chi si trovava al comando del velivolo.

Il sogno di pilotare un aereo

Sarebbe morta sul colpo la 28enne Naomi Maiolani, giovanissima pilota residente a Faenza (Ravenna). Il suo corpo è stato rinvenuto carbonizzato all'interno dell'abitacolo dell'elicottero civile, dove la ragazza stava viaggiando da sola. Sono stati proprio i vigili del fuoco e i tecnici del soccorso alpino a fare la drammatica scoperta subito dopo lo spegnimento dell'incendio che ancora avviluppava il velivolo. I resti della 28enne sono stati pertanto recuperati e poi consegnati all'obitorio locale. Verranno presto restituiti alla famiglia subito dopo l'esecuzione dell'autopsia, necessaria alle indagini per risalire alle cause del tragico incidente. Di Naomi sappiamo che, diplomata all'Istituto Tecnico Aeronautico 'Francesco Baracca' di Forlì, aveva deciso di proseguire gli studi presso l'Università di Bologna. Il suo più grande sogno, fin da piccola, era quello di essere una pilota. Concluso gli studi, dunque, aveva cominciato a lavorare per l'aviazione civile. Soltanto pochi giorni fa, il 15 ottobre, aveva sorvolato Londra.

L'ultimo volo

Stamani Naomi stava pilotando da sola un elicottero modello AS350B3 Ecureuil di proprietà di un'azienda privata della Valtellina per la quale la giovane lavorava. Partita da Oristano, in Sardegna, aveva fatto scalo a mezzogiorno all'isola d'Elba, probabilmente per un rifornimento. Poi il viaggio era ripreso, alla volta di Sondrio.

Qualcosa, durante quest'ultima tratta, deve essere andato storto. Il velivolo ha perso quota, fino a schiantarsi in un'area boschiva al confine fra la Toscana e la Liguria. Soltanto le indagini potranno fare luce sul drammatico incidente. A occuparsi del caso la procura della Repubblica di Massa, che ha incaricato i carabinieri di aprire un fascicolo.

Il cordoglio