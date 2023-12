Si scontrano due treni nel Ravennate, sospesa la circolazione: 17 feriti

Paura questa sera sulla linea ferroviaria Bologna-Rimini, nel territorio di Faenza (Ravenna), dove si è verificato un incidente fra due treni. Sul posto si trovano già i soccorsi e stando a quanto riferito sino ad ora ci sono già 17 feriti in modo lieve.

Lo schianto

Secondo le notizie riportate sino ad ora, ad essersi scontrati lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini sarebbero stati un Intercity e un treno regionale. I due convogli sarebbero rimasti danneggiati dopo il violento impatto. Subito dopo il grave incidente ferroviario sono stati allertati i soccorsi e sul posto si sono precipitati gli agenti delle forze dell'ordine, gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi sono intervenuti in squadre provenienti da Ravenna e da Forlì.

In una nota ufficiale Trenitalia ha fatto sapere che "le cause sono in corso di accertamento. I passeggeri sono stati accuditi e si sta lavorando per la loro riprotezione" . Nel frattempo la circolazione ferroviaria è sospesa tra Castelbolognese e Forlì. Per quanto riguarda il bilancio dei feriti, al momento si parla di 17 persone che hanno riportato traumi a seguito dell'incidente.

Su X i vigili del fuoco hanno rilasciato il seguente comunicato: "Urto tra un Frecciarossa e un treno regionale sulla linea Bologna-Rimini, tra Faenza e Forlì. Vigili del fuoco sul posto, soccorsi alcuni passeggeri contusi".

Secondo quanto diffuso da una nota del Mit, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sta seguendo attentamente la situazione. Il leader del Carroccio "sta chiedendo accurate relazioni sulle condizioni e l'assistenza dei feriti - seppur lievi - sulla protezione di tutti i passeggeri per il completamento del viaggio, sulla rapida individuazione delle cause e di eventuali responsabilità".

Circolazione rallentata

Stando a quanto trasmesso dal sito di Trenitalia, l'incidente di stasera ha provocato non pochi rallentamenti alla circolazione dei treni. Si segnalano ritardi per il Frecciarossa 8828, partito da Lecce, che sarebbe dovuto arrivare a Venezia Santa Lucia intorno alle 22.09 e si trova fermo dalle 19.38 a Forlì. Fermi anche il treno Frecciarossa 8823 da Milano-Pescara, il Frecciarossa 9810 Pescara-Milano, e l'intercity 614 che da Lecce sarebbe dovuto arrivare a Milano, ma dalle 20.07 è bloccato a Cesena.