Incidente mortale, auto si ribalta e muore donna di 30 anni

Incidente mortale la notte tra venerdì e sabato verso le 4.30 in centro a Milano. Una giovane donna di 30 anni è morta e altre due persone sono rimaste ferite nel tragico impatto. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento dalle forze dell’ordine, la vettura che aveva a bordo tre persone avrebbe improvvisamente perso il controllo e si sarebbe ribaltata in via Melchiorre Gioia, strada che si trova a poca distanza dalla Stazione Centrale di Milano.

Morta in ospedale

Immediati sono stati i soccorsi da parte del personale sanitario del 118 giunto sul luogo dell’incidente. La vittima è stata immediatamente trasportata all’ospedale Policlinico, dove però è morta poco dopo il suo arrivo. Ogni tentativo di salvare la vita alla ragazza è risultato purtroppo vano e alla fine i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le altre persone a bordo dell’auto hanno invece subito ferite non gravi e sono state portate in ospedale per essere medicate. Da quanto reso noto si tratta di due giovani, uno di 23 anni che è stato trasferito all’ospedale San Carlo, e l'altro di 25 anni che è stato invece accompagnato all'ospedale San Raffaele.

Ancora da capire la dinamica

La polizia locale ha effettuato i rilievi sull’asfalto e sta ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente avvenuto la scorsa notte che è costato la vita alla donna. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, l’alta velocità e anche l’asfalto bagnato. Con ogni probabilità verranno fatti anche esami tossicologici. Per il momento non è ancora stato reso noto chi si trovasse al posto del conducente.