Il piccolo Santiago e la zia Sabrina uccisi da un'auto contromano a Nettuno

Erano entrambe incinte le due sorelle gemelle che hanno avuto una sorte diversa nel terribile incidente stradale di ieri sera a Nettuno, alle porte di Roma. Sabrina e Simona Spallotta, 39 anni, viaggiavano nella loro auto Suv Kia di colore bianco, quando si sono scontrate frontalmente con un veicolo contromano, una Mini Cooper guidata da un 45enne. Con le due donne anche il figlio di Simona, Santiago Bernardi, di appena 5 anni. Il destino è stato beffardo con lui e con la zia Sabrina: entrambi sono morti sul colpo dopo che la macchina ha colpito prima un albero e poi un muro di cemento.

Chi erano le vittime

Sabrina Spallotta sembrava vivesse in simbiosi con la gemella, che era alla guida del Suv. Entrambe aspettavano un figlio e, come riporta il quotidiano Il Messaggero, insieme gestivano un locale non molto distante dal luogo dell'incidente. A separarle per sempre, in una frazione di pochi secondi, un terribile impatto che ha sconvolto la vita di Simona, che ha perso sia la sorella sia il figlio. L'unica notizia positiva che giunge dall'ospedale dove è in gravi condizioni, ma stabile, riguarda la creatura che portava in grembo, la quale non correrebbe pericoli. Un fioco raggio di luce in un triste evento che ha cambiato la vita di un'intera famiglia.

L'inchiesta per omicidio colposo

Ora dovranno essere gli inquirenti a stabile cosa sia effettivamente successo ieri sera. Dai primi riscontri sembrerebbe che l'auto delle gemelle sia stata travolta dalla macchina del 45enne, anche'egli grave in ospedale, a un incrocio. La Mini Cooper, a quanto pare, avrebbe percorso contromano la strada della Pineta.

L'impatto sarebbe avvenuto tra via Cervicione e via del Pino. Il caso ha voluto che il Suv, oltre a colpire l'albero sia poi stato catapultato contro un muro di cinta e sarebbe stato proprio in quel momento che le vittime avrebbero perso la vita.