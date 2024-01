Infermiera pestata al pronto soccorso: naso e bocca spaccati, via due denti

Ancora un'aggressione ai danni di un operatore sanitario: stavolta la vittima è un'infermiera dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli). A denunciare l'ennesimo caso è l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che lancia un nuovo allarme sulla situazione sempre più preoccupante in cui si trovano i nosocomi italiani.

Pestata a sangue

Secondo quanto riferito sino ad ora l'episodio si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 3 gennaio. L'infermiera si era avvicinata ad alcune persone ferme nei locali del pronto soccorso per invitarle a uscire. Si trattava, a quanto pare, dei parenti di alcuni pazienti in corso di cure. Dal momento che la sala stava cominciando a riempirsi molto, e i locali del pronto soccorso devono mantenersi abbastanza liberi in caso di eventuale situazione di emergenza, l'infermiera aveva chiesto al gruppo di allontanarsi. Tanto sarebbe bastato a scatenare una violenta reazione nei suoi confronti.

La professionista è stata spintonata e poi barbaramente presa a pugni in pieno volto, tanto da riportare delle lesioni. Terrorizzata e sanguinante, la donna è stata assistita dai colleghi, mentre nel pronto soccorso si scatenava un vero e proprio putiferio. Sul posto si sono precipitati gli agenti del commissariato di Castellammare, ora incaricati di condurre le indagini sulla vicenda e ricostruire le dinamiche dell'aggressione. I poliziotti hanno ascoltato il racconto della vittima e dei testimoni, oltre ad aver acquisito i filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza. La speranza è quella di risalire al diretto responsabile della violenza. Ad occuparsi del caso, la procura della Repubblica di Torre Annunziata.

L'infermiera, che perdeva sangue dal naso, è stata medicata sul posto. Per lei ben 25 giorni di prognosi. A causa delle percosse, ha riportato lesioni al naso e al labbro, oltre ad aver riportato la frattura di due denti.

Solidarietà dei colleghi

" Tu, proprio tu che ieri sera all'ospedale di Castellammare hai colpito al volto l'infermiera... Ti sento uomo? ", è la domanda amara e ironica che si legge nel post pubblicato oggi sulla pagina social Nessuno tocchi Ippocrate.

Tanta la solidarietà nei confronti dell'infermiera. Vicinza da parte del direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo e del direttore sanitario dell'ospedale di Castellammare di Stabia, Massimo Maiolo.