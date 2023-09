Influencer mangia in una famosa pizzeria. Le portano il conto e lei cancella le storie

Capita che qualche influencer, parola entrata nel lessico comune grazie al diffondersi dei social, possa mangiare gratis all’interno di locali in cambio di pubblicità degli stessi. Forse sarebbe potuta andare così anche stavolta, a Napoli. E invece nella città partenopea si è creato una sorta di giallo.

Una influencer, dopo aver mangiato nella pizzeria di Errico Porzio situata sul lungomare e postato sui social alcune stories positive riguardo l'esperienza vissuta nel locale, le avrebbe poi cancellate non appena si è resa conto di dover pagare come una cliente qualsiasi. Perché, almeno così avrebbe spiegato, è solita non sponsorizzare le aziende in modo gratuito, ma lascia una recensione positiva dietro compenso o con "scambio merci", in questo caso il pasto consumato.

La vicenda è stata rivelata dallo stesso famoso pizzaziolo napoletano. "Premettendo che io non ero presente, che non l'ho invitata e non sapevo neanche chi fosse, ma mi sembra di aver capito che questa pseudo influencer sia stata a mangiare nella nostra pizzeria sul lungomare", ha scritto Porzio sui suoi canali social. L’imprenditore ha, poi, aggiunto: "Contenta e soddisfatta del servizio e della pizza ha fatto delle storie su Instagram ma poi dopo averle presentato il conto le ha cancellate. Ditemi che è uno scherzo".

A quanto pare, quindi, non si trattava di una collaborazione che le due parti avevano concordato in precedenza. Porzio ha poi pubblicato anche il lungo messaggio ricevuto su Messanger dalla influencer, al momento ignota, che ha scritto al canale social della pizzeria, su Instagram, per lamentarsi di quanto accaduto.