Gli insulti, il taser e l'arsenale: l'odio dell'insegnante contro Meloni

Lo hanno trovato in possesso di un taser, uno spray al peperoncino, un'asta telescopica con impugnatura, un coltello a serramanico, due kubotan (bastoncini dalla punta acuminata per l'autodifesa) e diversi pennarelli indelebili. Un piccolo arsenale prontamente sequestrato dai carabinieri. L'uomo, che si aggirava incappucciato per le strade di Bolzano, è stato fermato lunedì scorso dai militari della sezione radiomobile e subito denunciato. Cosa ci dovesse fare con quel materiale, ora dovrà probabilmente spiegarlo lui stesso alle autorità, che lo ritengono l'autore di alcune scritte offensive contro Giorgia Meloni tracciate su un quadro elettrico dell'illuminazione pubblica.

Secondo quanto si apprende, i carabinieri hanno identificato il soggetto accertando che si trattasse di un insegnante in un istituto della provincia di Bolzano. Quando i militari impegnati nel servizio di pattuglia serale lo hanno fermato, l'uomo aveva tentato di fuggire senza però riuscirci. Alla luce di alcuni riscontri effettuati sul posto, i carabinieri lo ritengono responsabile di alcune scritte rinvenute su un quadro elettrico, una delle quali in inglese offensiva nei confronti del presidente del Consiglio. Interpellato dai militari su quella circostanza, il professore si era giustificato riferendo di voler cancellare quelle scritte.

Denunciato, ora dovrà rispondere di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, detenzione e porto abusivo di armi, porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Ad allarmare le forze dell'ordine, infatti, non sarebbero state tanto le scritte - che pure testimoniano un clima d'odio non certo confortante - ma l'armamentario ritrovato nelle disponibilità del soggetto, tra cui un taser e uno spray al peperoncino.