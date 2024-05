Internazionali, attivisti colpiscono i campi da tennis: vernice sul Pietrangeli

Non hanno risparmiato nemmeno le gare agli Internazionali d'Italia: attivisti di Ultima Generazione hanno imbrattato il campo del "Pietrangeli" con vernice bianca mentre era in corso la sfida tra l'americana Madison Keys e la romena Sorana Cirstea valida per gli ottavi di finale Wta. Ancora una volta, la protesta era incentrata sul Fondo Riparazione per prevenire le catastrofi del clima. Una situazione simile si è verificata anche sul Campo 12 dove era in corso la sfida valida per il secondo turno del doppio tra Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin e Marcelo Arevalo/Mate Pavic.

Vernice sulla terra rossa

Si è resa necessaria la sospensione dell'incontro del Pietrangeli che è ripreso dopo circa 45 minuti con le giocatrici rientrate negli spogliatoi e gli spettatori che hanno vibratamente protestato con fischi e ampie manifestazioni di dissenso: era la prima gara odierna iniziata alle ore 11 ma improvvisamente una decina di attivisti ha fatto irruzione in campo e sulle tribune: alcuni di loro sono entrati direttamente sul terreno di gioco indossando gillet arancioni e lanciando dei coriandoli, altri ancora come forma di protesta hanno cercato di farsi largo tra il gran pienone delle tribune provando a "incollarsi" a esse. Immediatamente sono arrivati steward, sicurezza privata e forze dell'ordine portando via gli attivisti che non hanno opposto resistenza.

Il video dell'invasione dei manifestanti sul Pietrangeli.



Un torneo tranquillo, insomma.

La richiesta degli attivisti

" Abbiamo bisogno di un piano di adattamento che sia in linea con la reale emergenza che sta affrontando il nostro paese. La nostra richiesta è di un Fondo Riparazione preventivo, permanente e partecipato da prevedere annualmente nel bilancio dello Stato ", hanno dichiarato gli attivisti di Ultima Generazione. La loro richiesta è incentrata su fondi che dovrebbero provenire " attraverso l'eliminazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD), la tassazioni degli extra-profitti delle compagnie fossili, il taglio di stipendi premi e benefit ai loro manager, delle enormi spese della politica e delle sempre più ingenti spese militari. Per questo continueremo a scendere in strada, a fare azioni di disobbedienza civile nonviolenta, assumendoci la responsabilità delle nostre azioni, affrontando la repressione, tribunali e processi ", hanno sottolineato.

Due di loro hanno parlato della situazione personale: una ragazza possiede un'azienda agricola ed è preoccupata delle calamità naturali che starebbero diventando " la norma a causa del collasso climatico e questo porterà le piccole imprese a fallire. Chi deve pagare è chi ha causato tutto questo, ovvero le grandi aziende le multinazionali" .

"caldo estremo che dovremo affrontare nell'estate che sta arrivando, sono preoccupato per mia nonna che ha 92 anni ed è tra le persone più vulnerabili, che in una giornata bollente rischia la vita solamente per andare a comprare il pane

Un altro ha invece deciso di protestare agli Internazionali impaurito per il".