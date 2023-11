L'ennesimo sfregio della sinistra ai caduti di Nassiriya

La maggioranza ha votato (e approvato) una mozione che proponeva di intitolare un via o una piazza cittadina ai caduti di Nassiriya. Ma al momento della votazione, la minoranza di centrosinistra ha abbandonato l'aula, decidendo di non partecipare. Questa la polemica scoppiata nella scorse ore a Falconara Marittima, una cittadina di 25mila abitanti situata in provincia di Ancona. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, tutto è iniziato durante l'ultima seduta del consiglio comunale. L'ordine del giorno prevedeva la discussione di un atto che chiedeva al sindaco di centrodestra e alla giunta di impegnarsi per l'intitolazione di una via ai diciassette soldati e ai due civili che persero la vita nel novembre del 2003 in Iraq, quando un camion bomba devastò la base militare italiana situata a Nassiriya. Il prossimo 12 novembre coinciderà oltretutto con il ventesimo anniversario dell'attentato e anche per questo, a Falconara, un consigliere di maggioranza aveva presentato la mozione per omaggiare i caduti.

Un documento che ha alla fine ricevuto il via libera, ma senza i voti del Pd e di Riformisti per Falconara, i cui rappresentanti hanno deciso di lasciare la sala consiliare per non partecipare al voto. Per un gesto che il presidente del consiglio comunale non ha apprezzato, criticandone duramente i protagonisti. "Uscendo dall'aula per non votare l'intitolazione di una via o di una piazza ai caduti di Nassiriya, i consiglieri di opposizione hanno voltato le spalle allo Stato - il duro commento di Vincenza De Luca, riportato dal sito online AnconaToday - l'atteggiamento dell'opposizione è stato uno schiaffo vero e proprio alle nostre forze armate, a quanti con il loro sacrificio hanno dato lustro alla nostra patria. I consiglieri che hanno abbandonato l'aula hanno voltato le spalle ai nostri caduti, hanno trasformato in un mero show politico quella che era l’intenzione di rendere onore a uomini che hanno sacrificato la loro vita nell'esercizio delle loro funzioni".