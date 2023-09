La investe una moto mentre attraversa la strada: 26enne grave a Milano

Restano molto critiche le condizioni della 26enne investita ieri sera a Milano da una moto. L’incidente, avvenuto intorno alle 19, ha provocato ferite gravi alla donna che adesso lotta tra la vita e la morte all’ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione, la moto, proveniente da piazza Cavour, stava percorrendo via Fatebenefratelli in direzione di via Pontaccio quando, giunta al civico 23, avrebbe urtato violentemente la ragazza, che stava attraversando fuori dalle strisce pedonali. La 26enne è caduta a terra, sbattendo la testa e rimanendo a lungo incosciente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia locale. La vittima dell’incidente è stata trasportata in codice rosso nella struttura ospedaliera milanese, mentre il centauro, un uomo di 32 anni, sembra aver riportato solo leggere ferite.

La dinamica dell’incidente

Grazie alle prime testimonianze, gli agenti della polizia locale hanno cominciato a ipotizzare la dinamica dell’incidente. La ragazza pare abbia visto da lontano che al lato opposto della carreggiata stava arrivando l’autobus che probabilmente doveva prendere. A quel punto, ha deciso di attraversare fuori le strisce pedonali, che erano distanti una ventina di metri. La sua imprudenza le è costata caro dato che proprio in quel preciso momento stava transitando una moto di grossa cilindrata. Nonostante il centauro abbia cercato di evitare l’impatto, lo scontro è stato inevitabile. La polizia locale è sicura che l’uomo alla guida della moto abbia fatto il possibile per non investire la ragazza perché sull’asfalto ci sono i segni di una lunga frenata. La 26enne è stata sbalzata a cinque metri di distanza e ha battuto con forza la testa sull’asfalto.

I soccorsi

Quando sono arrivati i medici del 118 la donna era accasciata al suolo priva di sensi. Gli operatori sanitari hanno provato a rianimarla, praticando anche il massaggio cardiaco ma, a causa del grave trauma cranico riportato, è giunta in ospedale in stato di incoscienza. Gli agenti della polizia locale hanno chiuso per cieca due ore l’arteria dove si è verificato l’incidente, fino all’angolo con via Giardini, per effettuare i rilievi di rito e cercare di ricostruire la dinamica dello scontro. Verifiche verranno effettuate anche sulla guida del centauro che, molto probabilmente, viaggiava a una velocità elevata e saranno analizzate le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in zona.