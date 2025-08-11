Travolgono una 71enne e scappano a piedi. Caccia ai pirati della strada a Milano

- Notizia in aggiornamento -

Dramma intorno alle 12 a Milano, dove una donna di 71 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto in corsa. Purtroppo per la vittima non c'è stato nulla da fare, le ferite erano troppo gravi.

Il terribile incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 11 agosto, in via Saponaro, nel quartiere milanese Gratosoglio, a sud della città. L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno. Sul caso indaga adesso la polizia locale, che sta ascoltando i testimoni ed eseguendo le dovute verifiche sul posto. Si cercano i responsabili - pare 4 persone - che si sarebbere dati alla fuga a piedi una volta compreso cosa era accaduto. Pare che l'auto avesse targa francese, e che sia rubata. La vettura è stata abbandonata sul luogo dell'incidente.

Stando a quanto ricostruito sino ad ora, la 71enne stava attraversando la strada quando è stata travolta. I soccorsi sono stati allertati subito e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, arrivati con un'automedica e un'ambulanza. Purtroppo ogni tentativo è stato inutile. La donna, di nazionalità italiana, è morta poco dopo. Le sue condizioni, infatti, sono parse subito disperate.

Nella speranza di avere un'idea più chiara di quanto accaduto, le forze dell'ordine stanno cercando di acquisire video e immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Al momento, stando alle ultime indiscrezioni, sembra che i quattro a bordo dell'auto fossero dei ragazzi molto giovani, forse addirittura. Mentre la vettura sarebbe stata rubata la notte scorsa a dei turisti francesi.

A breve l'apertura di un'inchiesta per omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso.