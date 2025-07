Investito e scaricato in strada con 20 euro in mano. L'orrore sul ragazzo disabile a Catania

Terribile episodio a Catania, dove un ragazzo disabile è stato investito da un'auto e poi abbandonato di fronte alla sede della cooperativa di cui fa parte con 20 euro in mano a mo' di risarcimento. Così lo hanno lasciato i responsabili, che non si sono preoccupati di chiamare i soccorsi. Adesso il giovane si trova ricoverato in ospedale, con fratture multiple e scomposte ai piedi.

A denunciare il fatto è proprio la cooperativa Controvento, sconvolta da quanto accaduto. La vicenda si è svolta nel corso della mattinata di oggi, venerdì 18 luglio, intorno alle ore 10.00. Salvo - questo il nome del ragazzo - stava attraversando le strisce pedonali, lungo la circonvallazione di Catania, quando è stato investito da un'auto su cui stavano viaggiando tre adulti. L'impatto sarebbe stato piuttosto forte. Una volta superato lo choc, i tre hanno fatto salite Salvo a bordo e lo hanno portato alla sede della cooperativa, in via Monsignor Domenico Orlando. Lì lo hanno lasciato, senza neppure provvedere a contattare i soccorsi. Prima di andarsene hanno lasciato al ragazzo 20 euro.

"All'arrivo nella sede non sono scesi per aiutarlo: Salvo ha camminato per quei passi sopportando il dolore. Non crediamo sia stata omissione di soccorso, pensiamo sempre per il meglio, ma ora è al Cannizzaro dove subirà una operazione per le fratture riportate" , ha raccontato a La Sicilia il presidente della Cooperativa Controvento, Daniele Casella.