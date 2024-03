Milano, investito da un'auto: muore motociclista 48enne

Non ce l'ha fatta il motociclista 48enne investito questa mattina da un furgone in viale della Liberazione a Milano. La vittima dell'incidente stradale è deceduto all'ospedale Niguarda dove era strato trasportato subito dopo il terribile impatto. L'uomo, a bordo del mezzo a due ruote, viaggiava tra le 11.30 e le 12 sull'importante arteria, nella zona tra via Melchiorre Gioia e via don Luigi Sturzo quando è stato colpito in pieno dal camioncino. Il suo corpo è stato sbalzato in maniera violenta sull'asfalto e a nulla sono serviti i soccorsi dei medici del 118 intervenuti sul posto, allertati da alcuni passanti.

L'incidente

L'impatto non ha lasciato scampo al 48enne. Quando gli operatori sanitari sono giunti in viale della Liberazione si sono resi immediatamente conto della gravità della situazione. L'uomo, originario di Tradate ma residente a Milano, era a terra in arresto cardiaco. Con l'ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso più vicino, ma le manovre di rianimazione da parte del personale medico non hanno prodotto il risultato sperato. Il motociclista non si è mai ripreso.

La dinamica

Dai primi riscontri sembrerebbe che il motociclista si sia scontrato con un furgone che procedeva su viale della Liberazione dopo aver percorso piazza della Repubblica. Alcuni testimoni hanno raccontato agli inquirenti di una presenta manovra azzardata compiuta dall'autista del camioncino, il quale avrebbe girato in maniera irregolare a sinistra per raggiungere i Bastioni. Il cambio di direzione non corretto avrebbe provocato l'impatto. Il furgoncino si sarebbe trovato di fronte la motocicletta, tagliando la strada al 48enne. Come riporta il Corriere della Sera, si sta indagando ancora sui momenti finali dell'incidente. Bisognerà capire se il motociclista è caduto perché ha perso l'equilibrio o in seguito all'impatto.