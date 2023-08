Ischia, si addormenta sul materassino e finisce al largo dell’isola: salvato dalla Guardia costiera

L'allarme è stato dato nelle prime ore della mattina quando un traghetto in navigazione ha notato un materassino gonfiabile con una persona sopra vagare alla deriva. Dal mezzo di linea hanno compreso che c'era qualcosa di anomalo e hanno avvertito immediatamente via radio la Capitaneria di porto dell’isola d’Ischia. In pochi minuti è partita una motovedetta della Guardia costiera che è riuscita a rintracciare in breve un giovane, ormai al lardo della spiaggia dei Pescatori, il quale non si era accorto di cosa gli era capitato.

Il colpo di sonno

Addormentatosi sul materassino gonfiabile, il ragazzo era stato trascinato al largo di Ischia dalla corrente. Una curiosa disavventura per fortuna terminata senza grosse conseguenze; una giornata di relax stava per trasformarsi in un dramma. Gli uomini del comandante Antonio Cipresso hanno raggiunto il giovane alla deriva sul materassino, che era ignaro di tutto, e lo hanno imbarcato a bordo, mettendolo in sicurezza, per poi condurlo a terra, nel porto di Ischia.

Non è la prima volta che capitano episodi del genere. L'ultimo si è verificato a metà luglio in Salento, per la precisione a Pescoluse, in provincia di Lecce. Una donna si era addormentata sul materassino ed era in balia della corrente, ma il suo pastore tedesco, dalla riva, ha percepito il pericolo e si è tuffato per riportarla sulla battigia.

L’altro precedente

Come riporta il quotidiano napoletano Vesuviolive.it, nel 2019 un 27enne originario di Reggio Calabria scomparve nelle acque dello stretto di Sicilia. Fu ritrovato nove ore dopo, in nottata, quasi a Messina allo stremo delle forze aggrappato al suo materassino gonfiabile che gli salvò la vita. In quella occasione, per il recupero del naufrago, furono utilizzati un elicottero del reparto di volo della polizia di Stato e un aereo della Guardia costiera.