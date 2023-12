Monfalcone, islamici in piazza contro la chiusura delle moschee (abusive)

"In questa vigilia natalizia, Monfalcone ha avuto la più evidente dimostrazione della volontà di prevaricazione da parte della comunità musulmana per imporre il proprio modello islamico più integralista". A denunciarlo è Anna Cisint, sindaco di centrodestra di Monfalcone, che ha duramente risposto al corteo che questa mattina ha sfilato nella cittadina del Friuli-Venezia Giulia. Tutto è iniziato nei giorni scorsi, quando l'amministrazione aveva disposto la chiusura di due centri islamici in quanto risultati essere "non in regola con prescrizioni urbanistiche e sull'incolumità pubblica" . E nelle scorse ore, migliaia di fedeli islamici hanno manifestato sul territorio comunale. Cisint ha però puntato il dito in primis contro l'atteggiamento di totale chiusura al dialogo che avrebbero mostrato i rappresentanti della comunità islamica locale: a seguito della decisione di chiudere quelle che erano di fatto due moschee abusive, il parroco di Monfalcone aveva a quanto pare invitato i musulmani ad utilizzare all'occorrenza l’oratorio San Michele.

Un'offerta volta a mettere a disposizione dei fedeli islamici un luogo in cui poter pregare e professare la loro fede religiosa, ma che sarebbe stata tuttavia rifiutata. E Cisint ha attaccato sotto questo aspetto Bou Konate, presidente onorario dell'associazione Darus Salaam. " L'unico soggetto che fino ad oggi ha vietato di pregare è stato Konate - ha scritto Cisint sulla propria pagina Facebook, ripercorrendo gli eventi - rifiutando l’offerta di uso dell’area esterna dell’oratorio che il parroco ha fatto". Il sindaco ha quindi ribadito di non aver mai vietato la preghiera alla comunità islamica, chiedendo semplicemente il rispetto delle normative vigenti per quel che riguarda gli immobili che ospitavano i centri islamici in questione. Per un dialogo che non è di fatto mai decollato. " In precedenza si è rifiutata ogni forma di disponibilità e dialogo - ha aggiunto, in un comunicato riportato dall'Ansa - prevalgono gli atteggiamenti di una sfida fondamentalista che assume tratti inaccettabili allorché si pone in contrasto con le leggi e le norme italiane che tutti i cittadini sono chiamati a rispettare".