Kata, la mamma denunciata per lesioni: lite furiosa in discoteca a Firenze

Avrebbe aggredito una sua connazionale incontrata in discoteca e per tale ragione è stata denunciata per lesioni aggravate: stiamo parlando di Katherine Alvarez Vasquez, un nome noto nella cronaca nazionale, in quanto si tratta della madre della piccola Kata, la bimba peruviana scomparsa lo scorso 10 giugno.

La lite in discoteca

Sul fatto è stato riportato molto poco. A quanto pare l'episodio si è verificato nella notte fra domenica e lunedì, all'interno di un bagno di una discoteca di Firenze. Gli inquirenti hanno riferito che la Alvarez Vasquez sarebbe arrivata alle mani con una connazionale, una ragazza peruviana di 21 anni.

Lo scontro fra le due donne è avvenuto intorno alle due del mattino e a restare ferita sarebbe stata la 21enne, poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale locale. La giovane aveva riportato delle evidenti ferite al volto, forse provocate da un'arma da taglio, e ha avuto necessità di ricevere dei punti di sutura. I medici del nosocomio fiorentino l'hanno poi dimessa con una prognosi di 20 giorni.

Resta ora da capire che cosa sia accaduto. Nei bagni della discoteca dove si è verificata la lite non erano presenti telecamere di sorveglianza, quindi gli inquirenti possono fare affidamento solo sui racconti di eventuali testimoni. Al momento non è stata rinvenuta neppure l'ipotetica arma che sarebbe stata utilizzata per ferire la 21enne.

Denunciata la madre di Kata

Quanto è certo, però, è che ad essere stata denunciata è Katherine Alvarez Vasquez, la mamma di Kata. Subito dopo lo scoppiare della lite, infatti, sono state allertate le forze dell'ordine e sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia di Stato. Ascoltato il racconto dei testimoni e della vittima, gli uomini in divisa hanno denunciato la Alvarez Vasquez per lesioni aggravate.

La donna, tuttavia, ha cercato di giustificare le proprie azioni, dicendo di aver attaccato per difendersi. Secondo la sua versione, infatti, sarebbe stata lei la parte aggredita. Gli inquirenti stanno quindi indagando per ricostruire le esatte responsabilità e per comprendere quale sia stata la causa delle violenta lite fra le due donne. Soltanto pochi giorni fa anche il padre di Kata, Miguel Angel Chicllo Romero, ha fatto parlare di sé dopo essere stato accusato del reato di furto.