L'ombra del golpe su Monfalcone: così vogliono far fuori il sindaco leghista

Dalla scorsa estate, da quando il sindaco Anna Maria Cisint ha cercato di riportare ordine e decoro a Monfalcone, regolamentando il dilagare degli usi e dei costumi (soprattutto questi) della comunità musulmana locale, la città friulana è stata messa nel mirino dagli oppositori. Ideologicamente schierati contro la giunta comunale, gli esponenti della sinistra non guardano il bene della comunità locale, insofferente a un predominio quasi totale dei musulmani, e ora il sindaco Cisint denuncia " un’inaccettabile azione di intimidazione tesa a un vero e proprio sovvertimento dell’ordinamento legale, una sorta di tentativo di golpe, che ha come obiettivo il sindaco e l’amministrazione comunale ".

Le modalità cambiano ma il risultato sembra essere sempre quella, cambiare l'ordine costituto con uno imposto dall'alto. Gli strumenti moderni per la destituzione, d'altronde, sono ben noti: non servono più armi e militari, esiste la delegittimazione mediante la diffusione di informazioni false e non verificate, che si diffondo sul web e spesso raggiungono il risultato desiderato. Questo è quello che, secondo il sindaco Cisint, starebbe accadendo alla sua amministrazione, " attraverso il rifiuto di riconoscere la legittimità e l’obbligatorietà degli atti assunti dal Comune, con campagne mediatiche basate su circostanze non corrispondenti al vero, destituite di qualsivoglia fondamento giuridico, con pressioni e intimidazioni ".

Il tutto, prosegue il sindaco, con un obiettivo: " Far prevale la prepotenza della comunità islamica più radicale ". Ma a queste condizioni il sindaco non ci sta e contrattacca: " Si è reso necessario l’invio di una nuova ordinanza e due diffide rivolte al presidente onorario del Centro Culturale Islamico Darus Salaam, Bou Konate, che è diventato il leader della protesta islamica, e all’avvocato Vincenzo Latorraca, che rappresenta gli interessi del centro ". Due azioni che il sindaco, in nome dell'amministrazione comunale, si è detto obbligato ad assumere nel clima di forte tensione che sta caratterizzando la vita comunitaria e sociale di Monfalcone.