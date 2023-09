Ladre bloccate dai residenti a Brindisi rischiano il linciaggio per strada

Sono state colte con le mani nel sacco mentre tentavano di scassinare la porta di un appartamento con un cacciavite: bloccate e circondate dai residenti di un condominio di Brindisi, le due donne straniere hanno rischiato il linciaggio.

L'episodio si è verificato durante la mattinata di oggi, giovedì 14 settembre, in piazza Raffaello, quartiere Sant'Elia. Sono da poco passate le ore 10, quando a sventare un tentativo di furto in appartamento sono alcuni residenti. La banda composta da stranieri, due uomini e due donne, viene sorpresa proprio mentre sta cercando di forzare con un cacciavite la serratura della porta di ingresso di un'abitazione per introdursi al suo interno. Colti sul fatto, stando a quanto riportato da alcuni testimoni, i due uomini sarebbero riusciti ad allontanarsi, mentre le donne sono state bloccate in attesa dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine.

Il recente moltiplicarsi degli episodi di furto con scasso in città, secondo quanto riferito da Brindisi Report, ha portato i cittadini a prestare particolare attenzione a eventuali movimenti sospetti. L'ultimo caso proprio ieri, mercoled' 13 settembre, quando un appartamento sito proprio in piazza Raffaello è stato ripulito in pieno giorno. Ecco spiegato il motivo per cui i residenti stavano monitorando con grande attenzione la zona: una volta notato il gruppo di stranieri, quindi, è stato lanciato l'allarme. I due uomini, come detto, sono riusciti a fuggire in tempo, mentre le complici, due donne di nazionalità croata, sono state accerchiate, bloccate e portate all'esterno del condominio.

Prima dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine si sono registrati momenti di forte tensione, con le due ladre, sospettate di essere responsabili di altri furti messi a segno nei giorni scorsi, che hanno rischiato il linciaggio. In piazza Raffello sono giunte delle pattuglie della Sezione volanti della questura di Brindisi, che hanno preso in consegna le due croate. Le donne, che avrebbero accusato un malore, sono state per questo trasportate prima in ospedale: anche qui ci sarebbero stati alcuni disordini. Conclusi gli accertamenti medici, le ladre sono state arrestate con l'accusa di tentato furto.

Come anticipato, entrambe sono ritenute responsabili di altri furti messi a segno di recente nel territorio dei quartieri Centro, Sant'Elia e Sant'Angelo, ed erano già per questo motivo finite nel mirino delle forze dell'ordine. Al momento del fermo, peraltro, indossavano proprio una serie di oggetti, tra cui bracciali e orologi, che risultavano sottratti in un appartamento di piazza Raffaello qualche giorno fa. Gli oggetti, riconosciuti dai legittimi proprietari, sono stati sequestrati e restituiti alle vittime. Le due donne, senza fissa dimora, sono finite dietro le sbarre del carcere di Lecce.