Svaligiata la villa sul Garda di Emerson Fittipaldi: bottino da 250mila euro

Un grosso colpo è stato messo a segno nella villa di Emerson Fittipaldi, 75 anni, il brasiliano tra i più grandi piloti della storia della Formula 1. L'ex campione del mondo, al momento del furto nella sua tenuta a Soiano, sulla sponda bresciana del lago di Garda, non era in casa. La notizia è stata riportata sulle pagine del Corriere della Sera, che ha ricostruito i particolari della vicenda.

La ricostruzione

Con grande probabilità neanche sapevano dove erano entrati. I malviventi, con una certa velocità, sono riusciti a portare via un bottino da circa 250 mila euro tra Rolex e vari monili in oro. Poi si sono dileguati per le strade della zona, facendo perdere le loro tracce, almeno per il momento. Si, perchè sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Salò che stanno cercando di identificare i responsabili. Operazione complicata, nonostante il possibile ausilio delle telecamere di videosorveglianza che si trovano in zona. Fittipaldi non è l'unica leggenda della Formula 1 a vivere nel Bresciano: a Desenzano, infatti, vive René Arnoux, passato alla storia, tra l’altro, per i suoi duelli storici con il pilota franco-canadese, Gilles Villeneuve.

Chi è Emerson Fittipaldi

Quando si parla di piloti brasiliani di Formula 1, Ayrton Senna e Nelson Piquet sono spesso i primi nomi che vengono in mente. Tuttavia, prima di questi giganti delle corse, c’è stato un uomo che non solo ha spianato la strada al loro successo, ma è anche diventato un pioniere degli sport motoristici brasiliani e un’ispirazione per le generazioni a venire: Emerson Fittipaldi. Lo chiamavano O Rato, ma per tutti è semplicemente Emmo.

Campione del mondo di Formula 1 nel 1972 (su Lotus) e nel 1974 (su McLaren). Ha vinto 14 GP, su un totale di 149 disputati. Dal 1976 al 1982 ha gestito, con scarsi risultati, una propria scuderia insieme al fratello Wilson. Ha inoltre gareggiato negli USA, vincendo nel 1989 la 500 miglia di Indianapolis e il campionato di Formula Indy.

Fittipaldi pilota si reinventa e si trasferisce oltreoceano dove corre dal 1981 al 1996 nella Formula Cart, vincendo anche il titolo nel 1989 con il team Patrick Racing. Così dopo essere diventato mito nel suo Brasile e aver conquistato i cuori degli europei in F1, entra nella leggenda anche per gli americani. Un infortunio dopo un brutto incidente nel 1996 lo costringe al ritiro, senza troppi rimpianti.

Molto attivo politicamente si è candidato per le elezioni politiche del 2022 al Senato nella ripartizione America meridionale della circoscrizione Estero, risultando il primo della lista comune Lega-Forza Italia-Fratelli d'Italia ma non risultando eletto in quanto l'unico seggio è andato al Movimento Associativo Italiani all'Estero. Nello stesso anno ha anche appoggiato Jair Bolsonaro alle elezioni presidenziali del Brasile, nel testa a testa perso contro Lula.