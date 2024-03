Ladri nell'abitazione di Roberto Di Donna: rubate le medaglie olimpiche

Qualcuno si è introdotto nell'abitazione dell'olimpionico Roberto Di Donna, rubandogli le medaglie conquistate alle Olimpiadi di Atlanta 1996 ed alcune delle onoreficenze conferitegli nel corso della sua carriera sportiva. A rendere noto l'episodio, concretizzatosi nelle scorse ore a Verona, è stata l'Unione italiana tiro a segno, che in una nota pubblicata sul proprio sito ha denunciato l'accaduto ed invitato i ladri a restituire il maltolto. "Roberto di Donna, campione di tiro a segno e attuale ct della Nazionale Italiana di pistola, ha subito il furto delle medaglie conquistate ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996 - si legge nel comunicato - l’appello della Unione Italiana di Tiro a Segno è che Roberto possa riavere indietro almeno le medaglie olimpiche e il Collare d’Oro, riconoscimenti dal valore inestimabile per un campione dello sport ". Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, ignoti si sarebbero introdotti nella casa veronese dell'attuale commissario tecnico azzurro.

Avrebbero letteralmente messo a soqquadro l'appartamento nel quale vive la madre dell'ex-campione di tiro a segno, prelevando denaro in contanti ed altri oggetti. Fra cui le medaglie olimpiche, a quanto pare: all'appello mancherebbero infatti la medaglia d'oro nella pistola ad aria compressa e la medaglia di bronzo nella pistola libera, vinte da Di Donna ai Giochi Olimpici americani di ormai ventotto anni fa. Non è tutto: come anticipato, sarebbe sparito anche il Collare d’Oro al merito sportivo, la massima onoreficenza che gli è stata conferita dal Coni a suggello dei successi sportivi ottenuti dall'ex-agonista oggi cinquantacinquenne proprio in occasione delle Olimpiadi ddi Atlanta. Spaventata per l’accaduto ma complessivamente in buone condizioni la mamma del campione olimpico, che ha poi provveduto a sporgere denuncia alle forze dell’ordine. Gli inquirenti sarebbero quindi al lavoro per ricostruire nei dettagli l'accaduto e l'auspicio è che qualche indizio utile a risalire all'identità degli autori del furto possa arrivare dalla visione dei filmati registrati dalle telecamere del circuito di videosorveglianza della zona.