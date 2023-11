Lancia sassi in autostrada contro le auto: tre feriti, straniero accusato di tentato omicidio

Si sarebbe posizionato ai margini della careggiata, colpendo con pesanti pietre almeno tre auto in transito e ferendo tre automobilisti di passaggio. E nelle scorse ore, dopo esser stato individuato, è stato fermato dalle forze dell'ordine. Protagonista della vicenda che arriva dal Piemonte è un uomo di 32 anni originario della Libia, il quale rischia di finire a processo con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto riporta stamani il quotidiano La Stampa, l'episodio si sarebbe concretizzato a cavallo fra la serata di giovedì scorso e le prime ore di ieri, lungo l’autostrada Torino-Bardonecchia. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, il trentaduenne straniero si sarebbe appostato all’altezza dello svincolo di Oulx Ovest, sul bordo della carreggiata. E per ragioni ancora del tutto da chiarire, avrebbe iniziato all'improvviso a prendere a sassate i veicoli che si trovavavano a passare da quel punto. Così facendo, il giovane avrebbe colpito almeno tre automobili.

In un caso, secondo la testata online TorinoToday, avrebbe scagliato un masso di otto chilogrammi contro un mezzo guidato da una donna. La conducente, rimasta ferita, è stata poi portata in ospedale e ha rimediato a quanto sembra 40 giorni di prognosi. Altre due persone sarebbero tuttavia rimaste ferite in modo lieve a causa delle schegge di vetro, dopo che le pietre scagliate dal nordafricano avevano mandato in frantumi il parabrezza delle rispettive automobili. Gli esponenti delle forze dell'ordine sono intervenuti a seguito delle varie segnalazioni inoltrate nel frattempo dagli automobilisti in viaggio sull’A32 in direzione della Francia, che hanno assistito alla sassaiola o patito danni. Immediatamente è scattata la caccia all'uomo da parte degli agenti della polizia stradale di pattuglia sull’A32 e dei carabinieri della Compagnia di Susa, in servizio lungo la Statale 24. Una volta giunti sul posto, gli operatori hanno rintracciato il principale sospettato nel giro di poco tempo, fermandolo.

L'improvvisa esplosione dei parabrezza delle vetture finite nel mirino del trentaduenne libico non ha provocato incidenti, perché in quel momento quello specifico tratto di autostrada non era a quanto pare particolarmente trafficato. Ma le accuse a carico del responsabile del folle gesto potrebbero essere davvero molto pesanti, a quanto sembra: sarebbe stato sempre lui, poco prima di quanto accaduto in autostrada, a prendere di mira altre cinque automobili ed un bus che trasportava otto persone, sulla Statale 335. In quel caso, nessuna persona fra quelle coinvolte era se non altro rimasta ferita. A breve potrebbero quindi esserci ulteriori sviluppi.