L'auto va fuori strada e prende fuoco: morte due ragazze. La tragedia sotto gli occhi degli amici

Articolo in aggiornamento

Doveva essere una tranquilla uscita a ridosso delle festività, ma il viaggio in auto nella notte si è trasformato in tragedia. La vettura ha perso il controllo, è finita improvvisamente fuori strada a San Pietro a Maida, località Guarna, in provincia di Catanzaro, e si è schiantata contro alcuni alberi di ulivo. Poi ha preso fuoco. Nel fatale incidente stradale hanno perso la vita due ragazze, di cui una minorenne. Le vittime sono M. S. di 17 anni e A. P. di 18 anni. A bordo della macchina c'erano anche altri tre giovani, che però sono riusciti a divincolarsi in tempo da soli e a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero pure loro; hanno riportato ferite lievi e contusioni e sono stati affidati al personale sanitario per le cure del caso.

Invece per le due ragazze non c'è stato nulla da fare: sono rimaste intrappolate all'interno dell'auto andata a fuoco, una Mercedes, e hanno perso la vita. Purtroppo ogni minima speranza ha dovuto lasciare spazio alla terribile notizia. Sul luogo della sciagura sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. I pompieri non hanno potuto fare altro che domare il rogo e mettere in sicurezza il posto.

Dai rilievi e dalle versioni fornite dai sopravvissuti si proverà a fare luce sull'accaduto. Le autorità hanno avviato leper chiarire la dinamica del dramma che si è consumato a poche ore da Natale, lasciando un vuoto incolmabile nei loro parenti e cari.