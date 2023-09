L'azienda, la figlia e i viaggi: chi era Angelo Reina, l'assassino di Marisa

Angelo Reina, l'uomo che ieri, 6 settembre, ha barbaramente ucciso la propria ex fidanzata, Marisa Leo, per poi suicidarsi nei pressi di Castellammare del Golfo, aveva 42 anni ed era un facoltoso imprenditore. Originario di Valderice, paese ai piedi di Erice era proprietario di vivaio della sua famiglia nei pressi di Marsala. Proprio nella città famosa per suo vino e i suoi vigneti, qualche anno fa, si sarebbe conosciuto con Marisa. Era amante dei viaggi in giro per il mondo e gli sport, sopratutto quelli estremi. Negli ultimi due anni Angelo aveva smesso di pubblicare foto con frequenza. Si limitava a condivire con i suoi followers le foto che raccontavano i suoi viaggi in giro per il mondo, o che lo ritraevano con sua figlia, avuta nel 2019 proprio con la Leo.

Lui non avrebbe mai accettato la fine della loro relazione

Reina non avrebbe mai accettato la fine della relazione con Marisa. La donna da tempo aveva chiuso ogni tipo di rapporto con lui. Nel 2020 l'ex compagna l'aveva denunciato per stalking. Ieri si sarebbe dovuto tenere fra i due l'ultimo incontro "chiarificatore", l'unico motivo che avrebbe convinto Marisa ad accettare il faccia a faccia.

La Sicilia occidentale è sotto choc