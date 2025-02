Il boato, le fiamme, le tapparelle sciolte. Esplode l'Inalca: notte di paura a Reggio Emilia

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di grande paura a Reggio Emilia, dove nella notte è scoppiato un vasto incendio che ha provocato non pochi danni. Le fiamme hanno interessato lo stabilimento Inalca, azienda leader nelle carni. Dall'1.30 circa diverse squadre dei vigili del Fuoco sono intervenute in via Due Canali per domare il rogo; è stato necessario anche il rinforzo delle unità da Parma e Modena. Decine i pompieri al lavoro. I rilievi e le analisi delle prossime ore saranno utili per fare chiarezza sull'accaduto e individuare la causa della forte esplosione che si è sentita.

La colonna di fumo è visibile da lontano, il forte odore acre si avverte anche a centinaia di metri di distanza. Il calore ha sciolto le tapparelle di alcune case vicine al capannone utilizzato per la lavorazione delle carni. La zona adiacente alla fabbrica è stata evacuata. Ai residenti dell'area è stato raccomandato di tenere chiuse le finestre. Stando a quanto appreso dalle prime testimonianze, in un primo momento si è sentito un forte botto; poco dopo si sono viste le fiamme che hanno via via invaso i locali dello stabilimento.

Il primo allarme sarebbe stato lanciato da una guardia giurata che in quel momento era in servizio; così - dopo il segnale - i vigili del Fuoco sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti. Si sono registrati anche alcuni rallentamenti del traffico. La fase di pericolo è stata superata; ora i pompieri stanno continuando a lavorare per mettere in sicurezza tutto ciò che resta dei grandi impianti. L'obiettivo è anche quello di evitare che possano scoppiare nuovi princìpi di incendio. Le autorità competenti, Arpae e Ausl, stanno effettuando i rilievi; si attendono dettagli sulla qualità dell'aria.