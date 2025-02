Il fumo, le fiamme, gli aerei bloccati: cosa è successo a Ciampino

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di paura e disagio all'aeroporto di Ciampino (Roma), dove decolli e atterraggi sono stati momentaneamente sospesi a causa di un piccolo incendio che è divampato in un locale tecnico posto alla base della torre di controllo. Il personale della sala operativa è stato fatto allontanare ed è scattato lo stop al traffico aereo nell'attesa che il fumo si disperda. La comunicazione è arrivata dall'Enav, il gruppo che fornisce i servizi alla navigazione aerea su tutto lo spazio aereo italiano.

Fortunatamente, al di là del comprensibile spavento, non si è registrato alcun danno né per le persone né per le apparecchiature utili all'operatività della torre di controllo.

Le autorità competenti stanno lavorando per provare a ricostruire la dinamica dell'accaduto e per chiarire quali potrebbero essere state le cause che hanno originato le, che comunque non hanno raggiunto vaste dimensioni e non sono andate fuori controllo.