"L'eterno in divenire", mostra di Roberto Rocchi all'Adi Museo Design di Milano

Aperta oggi, sabato 13 gennaio, la mostra personale di Roberto Rocchi, allestita all'ADI Museo Design di Milano. Come è possibile leggere sul portale online del centro che ospita l'evento, il titolo della mostra è "L’eterno in divenire" e ad essere esposte sono ben 14 sculture dell'artista.

Il pensiero di Rocchi

Si tratta di opere che sono il risultato di un'intensa e capace attività di ricerca portata avanti da Roberto Rocchi in questi ultimi 10 anni. "Per Rocchi il marmo, ridotto a foglio, assume il sapore del tessuto in cui, grazie all'uso sapiente della luce, crea la sua tavolozza di colori, dando così contemporaneità a quell'essere, fatto di luce che, ancora una volta, nel divenire, ci conduce all'eterno. L'opera 'Materia', in cui lo scultore toscano intreccia abilmente marmo, resina e led, arde dell'anima del suo essere, la luce, dissolvendosi davanti alla pietra, ci rammenta l'illusione del vivere e il monito, a cui ci richiama Emanuele Severino, che 'solo la pura luce dell’essere è eternament'" , è il commento del Paolo Asti nel catalogo di sala edito come Vademecum del Giornale dell'Arte. Asti è fra l'altro il curatore della mostra, con testo critico di Angelo Crespi. "Nell'opera di Rocchi si realizza così un manufatto che è un'espressione frutto di una progettualità complessa in cui si manifesta il presente e si guarda al futuro, al divenire appunto, in una dimensione che, grazie all'arte, crea una relazione tra uomo (essere appunto) e società, senza alcuna pre codificazione, così da stupirci fin dal primo sguardo" , aggiunge Asti.

Chi è Roberto Rocchi

Nato a Verbania nel 1962 a Verbania, si è formato a Carrara dove ha frequentato l'Accademia di Belle Arti. Oggi docente di Scultura presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara, è stato insegnante anche nelle Accademie di Napoli, Bologna e Milano. Proprio nella scuola milanese, è stato Direttore della Scuola di Scultura nel periodo 2016 / 2019.

Nel 1986 ha vinto il premio per Giovani Artisti Italiani dell'Università Internazionale dell'Arte UIA di Firenze, con un'esposizione a Palazzo Strozzi. Le sue opere sono esposte in vari musei, non solo italiani. Nel 2015 i suoi lavori sono arrivati fino in Corea del Sud, all' International Sculpture in Seul.

La mostra

"L'eterno in divenire" ha aperto oggi sabato 13 gennaio alle ore 18.00 e sarà presente fino al 13 febbraio. L'ingresso è possibile da via Ceresio 7, Via Bramante 42 e Piazzale Cimitero Monumentale.