L'ex guardia del corpo di Genovese muore in un incidente stradale a Milano

In un incidente stradale avvenuto stamani a Milano intorno alle 5.15 ha perso la vita Simone Bonino, 45 anni, ex guardia del corpo di Alberto Genovese, l'imprenditore condannato per le violenze e gli abusi di Terrazza sentimento. Sarebbe stato lui a fare da guardia fuori dalla camera da letto mentre Genovese si intratteneva con le ragazze che poi denunciarono gli abusi.

L'incidente mortale

Siamo in Corso Sempione, nel capoluogo milanese. Un compattatore dell'Amsa (l'azienda che si occupa di rifiuti urbani) procede in direzione Arco della Pace. All'incrocio con via Emanuele Filiberto da destra sopraggiunge una Bmw nera. L'uomo che guida il mezzo Amsa non se ne accorge e centra in pieno l'auto. L'impatto è pesante: la Bmw è trascinata per alcuni metri, un semaforo viene abbattuto. Poi lo scontro con un'altra automobile, una Mercedes.

rasportato subito al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli, purtroppo per Bonino non c'è nulla da fare. Ferito il conducente del mezzo dell'Amsa, ricoverato in codice giallo, mentre l'uomo alla guida della Mercedes ha rimediato solo alcune ferite ma non si è reso necessario il ricovero. A causare l'incidente, secondo i primi rilievo, sarebbe stata una mancata precedenza del mezzo Amsa.

L'Amsa in una nota esprime “profondo cordoglio e vicinanza” alla famiglia della vittima.

“In attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti in corso Amsa si è immediatamente messa a disposizione delle autorità competenti per contribuire a chiarire ogni aspetto dell'accaduto e accertare la dinamica dell'incidente".