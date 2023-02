Al liceo arriva l'avvocato di Cospito

Il tema dell'abolizione del 41bis per Alfredo Cospito piomba direttamente all'interno di un liceo di Roma e viene portato avanti dall’avvocato dello stesso terrorista anarchico. L'idea dell'iniziativa è nata dai giovani del collettivo autorganizzato dell'istituto Mamiani, con la scuola che ha dato semplicemente il 'nulla osta' alla lista degli invitati. L'incontro tra Ludovica Formoso, legale dell'anarchico, con gli studenti e le studentesse avverrà domani, a pochi giorni dalla decisione della Corte di Cassazione che ha stabilito che Cospito, in sciopero della fame da quattro mesi contro il regime del carcere duro.

In occasione dell'assemblea d'istituto i giovani del Collettivo Autorganizzato Mamiani hanno deciso di dedicare qualche ora all'approfondimento sulla questione Cospito e del 41bis. "Abbiamo aderito alle piazze in suo sostegno — affermano orgogliosamente i ragazzi — esprimendo fermamente la nostra opposizione alla sua detenzione forzata". Tuttavia, a prescindere dalla loro posizione, chiariscono che "l'assemblea sarà un'opportunità per confrontarci tra noi studenti insieme ad esperti in materia, portando inoltre avanti l'idea dell'auto-formazione all’interno della scuola oltre le ordinarie ore di lezione". I liceali, precisano dalla scuola, potranno scegliere se intervenire o no, ma anche se partecipare.

Non è la prima volta per l'avvocato di Cospito

Secondo la dirigente scolastica, Tiziana Sallusti, "è importante che i ragazzi oltre a leggere le informazioni sui social oppure a sentire le notizie in televisione vogliano informarsi e cercare una propria una loro verità, ascoltando le diverse idee, le diverse posizioni per formarsi una coscienza critica". Secondo la preside, infatti, "si tratta di un aspetto positivo della formazione degli studenti e delle studentesse". Del resto sono stati proprio loro a invitare "persone che hanno punti di vista diversi sulla questione Cospito, proprio perché non vogliono fermarsi alla propria idea in merito. Mettere a confronto idee e posizioni diverse sulle tematiche di attualità è un gesto di grande senso civico”, visto che “formare la coscienza critica è uno degli obiettivi della scuola".

Il Mamiani non è il primo liceo romano dove interviene l'avvocata penalista Ludovica Formoso, che domani si confronterà con il giornalista Lirio Abbate. Il 30 gennaio, infatti, la promotrice della campagna "Morire di pena" per l'abolizione di ergastolo e 41bis era già stata invitata a parlare dagli studenti e dalle studentesse del Tasso, in occasione della prima assemblea del 2023. Un appuntamento che era stato pensato per parlare "di due argomenti che negli ultimi tempi hanno riempito i giornali e i notiziari del nostro Paese: l'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza e lo sciopero della fame di Alfredo Cospito contro il suo regime di detenzione previsto dall'articolo 41bis". Con Claudio Fava, ex deputato e presidente della commissione antimafia, per parlare di Matteo Messina Denaro c'era stata quindi proprio Formoso. Ora, sulla scia del Tasso prima e del Mamiani poi, anche altre scuole sarebbero pronte a invitare l'avvocato per approfondire il tema.