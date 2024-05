Linate, Sea Prime amplia il terminal per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Sea Prime, che con il brand Milano Prime è il principale gestore aeroportuale di business aviation in Italia e Europa, partecipa come espositore all’edizione 2024 di Ebace, la conferenza europea di Ginevra del settore, annunciando importanti progetti legati legati alla crescita e alla sostenibilità dei terminal di Linate e Malpensa. In particolare quello che riguarda Linate Prime, previsto entro il primo trimestre del 2026, che permetterà l’ampliamento delle lounge e delle aree di servizio ai passeggeri portando la superficie complessiva del terminal acirca 2.000 metri quadrati. Annunciato anche il primo programma di incentivi Saf, il carburante sostenibile per l’aviazione, rivolto agli operatori che faranno rifornimento negli aeroporti di Linate e Malpensa Prime, che sarà lanciato entro quest’anno e prevede un contributo di 1.000 euro per ogni tonnellata di Saf puro certificato.

“Siamo costantemente impegnati a soddisfare la crescente domanda di servizi e infrastrutture per la business aviation a Milano: l'obiettivo principale dell'espansione è quello di creare un terminal moderno e sostenibile nel rispetto dell'ambiente, incarnando principi di responsabilità ambientale e innovazione. Il nuovo programma di contributi Saf, il primo del genere in Europa, rappresenta un sostegno tangibile al percorso di decarbonizzazione del settore", spiega Chiara Dorigotti, ceo di Sea Prime.

Progetti di sviluppo che seguono un 2023 in crescita per Sea Prime che ha gestito circa 33.900 movimenti di business aviation, +4% rispetto al 2022 e +38% rispetto al 2019. Lo stesso trend di crescita (+4% rispetto al 2023) è stato confermato nel primo trimestre del 2024 superando sia il mercato italiano (+3%) che quello europeo (-3%), con i picchi di traffico registrati durante la Milano Fashion Week (+6% sull 2023). Secondo l'Ebaa, nel 2023 il mercato italiano dell'aviazione generale e d'affari ha rappresentato il quarto mercato per numero di voli in Europa e ha generato una produzione economica di 7,9 miliardi di euro con Milano che è stata una delle città più visitate d’Europa con i grandi appuntamenti internazionali a fare da traino.

Uno degli eventi chiave saranno le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: Sea Prime prevede di ampliare il terminal di Linate Prime e le aree di parcheggio con un approccio olistico e di rigenerazione di infrastrutture esistenti. Obiettivo principale dell'intervento è l’incremento delle lounge e delle aree di servizio ai passeggeri. Incorporando l'hangar adiacente, la superficie complessiva del terminal sarà aumentata di circa 2.000 metri quadrati, di cui 400 destinati a locali tecnici e magazzini necessari alle operazioni di scalo.

Previsti anche la revisione e l’ampliamento funzionale, oltre a un restyling delle facciate sia lato terra che lato aria dando all’area una nuova identità che rispecchi il servizio offerto: iconica e rispettosa del paesaggio. Per questo è stato pensato un esterno metallico riflettente e ondulato che aumenta la luminosità e si integra con l'ambiente.

All'interno, viene proposto un layout dinamico per ospitare i flussi di movimento dei passeggeri, insieme a selezioni di materiali che esaltano il design essenziale ed elegante. Nella zona comune della hall, la pavimentazione sarà in gres porcellanato ad alta resistenza con una texture simile alla pietra che ricorda il "ceppo di grè", una pietra locale comunemente presente nel Nord Italia e utilizzata in molti esempi di architettura milanese.

Le pareti interne sono caratterizzate da un rivestimento a due livelli per confrontare le proporzioni in altezza dello spazio: la parte inferiore sarà trattata con pannelli di vetro retro verniciato a tutta altezza alternati a cornici dedicate alla pubblicità e agli ingressi della lounge, mentre la parte superiore sarà rivestita con doghe di alluminio perforate verticalmente per controllare meglio il comfort acustico. L'illuminazione sarà gestita con lunghi binari Led sospesi disposti a intervalli regolari con Il punto focale della hall caratterizzato dal concierge desk di Sea Prime e da un grande lucernario. Il comfort dei passeggeri, degli equipaggi e l'efficienza operativa, sono al centro della progettazione con la separazione dei flussi dei passeggeri e del personale attraverso porte dedicate per garantire privacy ed efficienza del servizio. Non solo, i progetti sono stati coordinati con gli sviluppi in corso nell'area di parcheggio auto, per garantire continuità e accessibilità.

La sostenibilità è un aspetto fondamentale del progetto, che prevede il riutilizzo delle strutture esistenti e l'incorporazione di tecnologie avanzate. Per esempio, gli interni adattabili sono stati riutilizzati per sostenere un nuovo sistema di copertura dotato di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia. I sistemi di riscaldamento e condizionamento sono dotati di tecnologie all'avanguardia per ridurre al minimo consumo energetico e impatto ambientale. Il sistema di gestione dell'aria monitora i livelli di CO2 e regola di conseguenza il ricambio d'aria con un consumo energetico minimo. Nelle infrastrutture di copertura sono stati inseriti sistemi di raccolta dell'acqua piovana, per integrare le risorse idriche per usi non potabili.

Il progetto - firmato dagli studi di architettura Sab srl, Crew Cremonesi Workshop srl, società del Polo Urbano del Gruppo Fs Italiane Incide Engineering srl, M2Psrl, ingegner Alessandro Marradi in associazione temporanea - sarà sottoposto a una certificazione ambientale indipendente per confermare l'impegno di Sea Prime verso pratiche di progettazione ecosostenibili e ne convaliderà ulteriormente lo status di terminal moderno ed ecocompatibile.

Dopo il primo Forum Saf tenuto a Linate Prime il 15 maggio scorso, che ha riunito gli operatori della business & general aviation con reppresentanti di Enilive e Politecnico come relatori, Sea Prime ha annunciato il primo programma di incentivi Saf rivolto agli operatori fanno rifornimento negli aeroporti di Linate e Malpensa Prime, dove è disponibilite il Saf "drop in". Il programma sarà lanciato entro quest’anno e prevederà un contributo di 1.000 euro per ogni tonnellata di Saf puro certificato, con un meccanismo di aggiustamento proporzionale in caso di domanda superiore ai fondi disponibili: 50.000 euro per il programma attuale.

Secondo Iata, il Saf guiderà il percorso di decarbonizzazione dell'industria dell'aviazione perché contribuirà a ridurre di circa il 65% le emissioni per raggiungere net zero nel 2050 ed è l'unica opzione di decarbonizzazione su larga scala a breve termine.