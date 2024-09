Lite in famiglia, 15enne accoltella il padre alla gola: l'uomo è in gravi condizioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Un uomo di 40 anni è ricoverato in gravi di condizioni all'ospedale Brotzu di Cagliari dopo essere stato accoltellato alla gola dal figlio 15enne intorno alle ore 20.00 di lunedì 23 settembre.

Stando alle poche notizie fatte filtrare dagli inquirenti, tuttora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, la violenza sarebbe esplosa a causa di un'accesa discussione avvenuta tra i due poco prima che si mettessero in auto per fare ritorno da Uta verso casa a Siliqua, comune della provincia di Cagliari.

Al culmine della lite l'adolescente avrebbe estratto un coltello dalla tasca e si sarebbe scagliato contro il padre, colpendolo alla gola e ferendolo in modo grave. Sul luogo dell'aggressione si sono precipitati i carabinieri della stazione di Siliqua e i soccorritori del 118, i quali hanno provveduto a trasportare il 40enne in codice rosso in elisoccorso presso l'ospedale San Michele di Cagliari.

L'uomo, che si trova in gravissime condizioni, è stato ricoverato nella struttura ospedaliera del capoluogo sardo in prognosi riservata. Nella nottata il trasferimento presso il Santissima Trinità, dove la vittima è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico: non si troverebbe, comunque, in pericolo di vita.

Secondo alcune indiscrezioni, il 15enne avrebbe inferto al genitore un'unica coltellata per poi tentare invano la fuga.

L'uomo, ferito e sanguinante, ha raggiunto da solo il paese a piedi per chiedere aiuto. Una volta arrivati sul posto, gli uomini dell'Arma hanno dato il via alle ricerche del responsabile, rintracciato pochi minuti dopo per le vie di Siliqua. Proseguono, comunque, le indagini per far luce sulla vicenda.