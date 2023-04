La lite, poi l'accoltellamento: ancora sangue per le strade di Milano

Ennesima violenta aggressione a Milano, dove due uomini sono stati accoltellati in mezzo alla strada, nella periferia Nord Est della città. L'episodio riporta nuovamente l'attenzione sul tema della sicurezza, molto sentito nel capoluogo meneghino, dove da tempo si susseguono casi di violenza, degrado e criticità.

L'accoltellamento

Il fatto, secondo quanto riferito dalle principali agenzie di stampa, si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 2 aprile. L'aggressione è avvenuta intorno alle ore 15, in mezzo alla strada.

Ad essere aggrediti due uomini di 41 e 39 anni che sono stati accoltellati in via Arquà, una traversa di viale Padova, zona alla periferia Nord Est di Milano. Subito dopo l'accauduto è stato diramato l'allarme e sul posto sono accorse le forze dell'ordine locali.

Le informazioni sono ancora scarne, ma a quanto pare uno degli uomini è molto grave. Soccorso dal personale sanitario sopraggiunto in automedica, è stato poi trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale milanese Niguarda. Quanto al compagno, questi è stato accompagnato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli, dove ha ricevuto le cure del caso. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano particolari preoccupazioni.

A occuparsi del caso sono gli agenti della polizia di Stato, che si stanno occupando di recuperare più informazioni possibili per risalire all'autore della violenza.

Cosa sappiamo fino ad ora

Sappiamo ancora poco dell'episodio ma, stando alle prime indiscrezioni, l'aggressione sarebbe scaturita a seguito di una lite provocata da un incidente stradale. Proprio intorno alle ore 15, infatti, un'auto con a bordo tre nordafricani avrebbe urtato una bicicletta su cui stava viaggiando un altro uomo originario del Nord Africa.

Da qui la furiosa discussione, sfociata poi nel sangue. In preda alla furia, il possessore della bici ha estratto un taglierino, riuscendo a colpire due degli uomini che si trovavano in auto. Subito dopo l'aggressione, il responsabile si è dato alla fuga, facendo predere le sue tracce. Le ricerche del soggetto sono tutt'ora in corso.