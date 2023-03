Passanti accoltellati a Milano in una tentata rapina: diversi feriti, grave un 68enne

Paura a Milano: almeno sei persone sono state aggredite con un coltello in strada questa sera tra via Sammartini e viale Brianza, in zona Stazione Centrale, a scopo di rapina. La prima aggressione è avvenuta alle 17.30 circa in via Giovanni Battista Sammartini, dove a essere aggredite sono state due donne: una 34enne ha riportato un trauma volto dopo una collutazione ed è stata trasferita in codice giallo all'ospedale San Paolo, mentre una 58enne ha riportato una ferita ad una mano. In viale Brianza, invece, i malviventi hanno utilizzato il coltello e un 68enne è stato ferito con un'arma da taglio tra il collo e la spalla. Sul posto sono presenti i mezzi di soccorso che stanno valutando anche altre persone coinvolte. La Polizia è a caccia degli aggressori ma pare che uno dei presunti due sia stato già portato in questura.

Sono in tutto sei le vittime di questo folle pomeriggio a Milano, che ha visto l'aggressione compiersi in due fasi ben distinte. La prima fase si è compiuta in via Giovanni Battista Sammartini con l'aggressione alle due donne. A quel punto, i due malviventi si sono diretti in viale Brianza, dove hanno aggredito con un'arma da taglio altre quattro persone, oltre al 68enne portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. In codice rosso anche un altro uomo, un 57enne, aggredito nella seconda tranche della follia dei malviventi e portato all'ospedale San Carlo. Le altre due persone, invece, sono state condotte in codice giallo in altri ospedali.