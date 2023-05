Treviso, lite sfocia nel sangue. 17enne ucciso con una coltellata

Dramma a Varago di Maserada sul Piave, in provincia di Treviso, dove un ragazzo di 17 anni è stato ucciso durante una rissa fra giovani. A perdere la vita è Aymen Adda Benaumer, italiano di origini algerine, raggiunto da una coltellata fatale durante la lite. Sul caso stanno ora indagando i carabinieri della stazione locale, intenzionati a ricostruire le esatte dinamiche della vicenda.

La lite conclusa in omicidio

L'episodio violento nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 maggio. L'allarme è scattato intorno alle ore 18, quando sono stati allertati i soccorsi. Per motivi ancora da accertare, è scoppiata una violenta lite fra giovani. Lo scontro, secondo quanto riferito dalle autorità locali, è avvenuta dietro la chiesa, fuori da un'abitazione non lontana dall'Hotel Ristorante Dotto, in via Primo maggio. Stando alla ricostruzione, Aymen avrebbe discusso con almeno altri tre ragazzi, e, a un certo punto, la situazione sarebbe degenerata. Dopo lo scontro verbale, i giovanissimi sono passati alle mani e, nel corso della colluttazione, sarebbe spuntato un oggetto contundente. Un coltellata, una sola, diretta alla pancia, avrebbe ucciso il 17enne.

I soccorsi

Subito dopo la tragedia sono stati allertati i soccorsi. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del Suem e i carabinieri. Purtroppo non è stato possibile fare nulla per salvare la vita a Aymen, giovane studente presso l'istituto Besta di Treviso. Le indagini sono scattate immediatamente, e gli uomini dell'Arma hanno in breve individuato l'arma del delitto. Il coltello usato per ferire a morte del 17enne è stato rinvenuto proprio vicino al corpo.

I fermi

I militari si trovano ancora impegnati nella ricostruzione della vicenda. Stando a quanto si apprende, sono stati fermati tre ragazzi, due minorenni e un maggiorenne, trovati nei pressi del luogo dell'omicidio. I giovani sono stati portati in caserma di Varago per essere identificati e interrogati sui fatti. Ancora non si conosce, in ogni caso, quale sia il loro ruolo nella vicenda.

Il dolore della famiglia