Il lunedì nero di Milano, fra maltempo e disagi per lo sciopero: la situazione

È stato un vero e proprio lunedì nero per Milano, che nella giornata di oggi ha dovuto affrontare parecchi disagi, fra maltempo e disservizi causati dallo sciopero dei mezzi di trasporto.

Ancora maltempo

Il capoluogo meneghino è stato ancora una volta interessato da forte maltempo. Nella serata di oggi, infatti, un violento nubifragio ha interessato non solo Milano, ma anche altre province lombarde, causando non pochi disagi. Particolarmente difficoltosa la situazione a Varese e a Como. Quanto a Milano, un forte acquazzone, con tanto di grandine e raffiche di vento, si è abbattuto sulla città intorno alle 18.30, causando ingorghi nel traffico già messo alla prova dallo sciopero dei mezzi di trasporto (la linea verde della metro era bloccata, così come alcune tratte della linea rossa). Viale Gioia-Lunigiana è stato allagato dalle abbondanti piogge, tanto che il semaforo ha cessato di funzionare, provocando seri problemi allo scorrimento dei veicoli. Altri allagamenti si sono verificati in piazza Carbonari e via Vassallo. Non solo. Le forti raffiche di vento hanno fatto cadere un albero, finito sullo svincolo Lunigiana-Carbonari. Diversi automobilisti sono stati costretti a passare sul marciapiede per poter superare l'impedimento. Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, ci sono stati diversi interventi nel capoluogo meneghino. Tante le richieste inoltrate a vigili del fuoco e polizia locale per alberi caduti, tegole pericolanti, allagamenti di cantine e automobili rimaste impantanate o danneggiate. Danni alla discoteca Alcatraz di via Valtellina.

Piove al San Raffaele

Problemi sono stati registrati all'ospedale San Raffaele di Milano, dove si è addirittura allagata la sala d'attesa. A mostrare la situazione sono stati alcuni pazienti, che hanno registrato dei video in cui si vedono appunto i danni provocati dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto.

Paura per il Seveso

Costantemente monitorati i fiumi Lambro e Seveso. "Il Seveso sta salendo velocemente, e stiamo mandando le squadre per essere pronti ad intervenire in caso di esondazione. È l'acqua della pioggia appena a nord di Milano e più tardi si potrebbe caricare quella proveniente da nord, infatti a Seveso il livello è già oltre un metro. Anche il Lambro in forte salita ", ha spiegato a Il Giorno l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli.

Tutto fermo per lo sciopero

A rendere la vita difficile ai milanesi non è stato solo il temporale. Oggi si è infatti svolto lo sciopero nazionale dei trasporti, che ha visto aderire Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa Confail. Ad essere a rischio sono stati i tram e i treni delle cinque linee metropolitane Atm, in particolare durante le fasce orarie 8.45 - 15 e dopo le 18.

Questa sera, ore 18, la linea rossa M1 è rimasta in servizio tra Lotto e Sesto FS, ma sono state interrotte le tratte Pagano-Bisceglie e Rho-Lotto. Sospesa completamente, invece, la M2, ossia la linea verde. Sono rimaste in funzione regolarmente la M3, M4 e M5.

A causa del maltempo, tuttavia, potrebbero verificarsi rallentamenti di tram, bus e filobus.