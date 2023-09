Sciopero nazionale dei trasporti: cosa accadrà lunedì 18 in tutta Italia

Ascolta ora: "Sciopero nazionale dei trasporti: cosa accadrà lunedì 18 in tutta Italia"

Un nuovo sciopero nazionale dei trasporti pubblici è in previsione per il prossimo lunedì 18 settembre.

A incrociare le braccia per 24 ore potranno essere i lavoratori aderenti alle organizzazioni sindacali Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa Confail: l'astensione dalle prestazioni lavorative colpirà le fasce comprese tra le 8.30 e le 17.00 e tra le 20.00 e fine servizio. Nelle medesima giornata, spiega in una nota Cotral, "le Organizzazioni sindacali Orsa Tpl e Usb hanno proclamato uno sciopero di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8.30 alle 12.30" . Le modalità e gli orari saranno gli stessi in tutte le città.

C'è ancora qualche possibilità di evitare il blocco: i sindacati hanno infatti dichiarato di essere pronti a intavolare una trattativa col Mit nel caso in cui fossero convocati: l'obiettivo è quello di ottenere "un aumento salariale di 300 euro per non restare sempre più distanti dagli stipendi europei" , di raggiungere le 35 ore settimanali con turni di guida più brevi e di veder garantita una maggiore attenzione all'efficienza dei mezzi.

Roma

Nella Capitale saranno coinvolte, nelle fasce orarie sopra indicate, le reti di trasporto Atac e i bus di Roma Tpl e Cotral. Oltre ciò, al momento, non si escludono ripercussioni al trasporto aereo e ferroviario. Come previsto dalla legge, i passeggeri potranno viaggiare nelle fasce da inizio servizio alle 8:30 e dalle 17:00 fino alle 20:00.

Milano

Nel capoluogo meneghino potranno incrociare le braccia i dipendenti Atm: a rischio autobus, tram e treni delle cinque linee metropolitane gestite dall'azienda, la quale riferisce che lo scioperò colpirà le fasce orarie 8:45-15:00 e 18:00-fine servizio. Ciò significa che chi vorrà spostarsi con sicurezza dovrà farlo tra le 15:00 e le 18:00. Lo sciopero di 24 ore coinvolgerà in Lombardia anche i lavoratori della compagnia di bus Autoguidovie iscritti a Osr Faisa-Cisal. In agitazione anche gli autisti di Movibus a San Vittore Olona.

Napoli

Nel capoluogo campano si potranno fermare i mezzi Eav e Anm. Per le linee di superificie, ovvero tram, bus e filobus, si garantisce il trasporto dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine. Questi gli orari relativi alla linea 1 della metro indicati dalle aziende: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06.30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09.10 e da Garibaldi ore 09.10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17.03 e da Garibaldi ore 17.43. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19.34 e da Garibaldi alle ore 19.34.

Per quanto concerne le funicolari, Mergellina, Centrale e Montesanto garantiscono l'ultima corsa del mattino alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19.50. Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC.

Torino

Lo sciopero vedrà aderire i lavoratori di Gtt, che nel sito spiega le possibili conseguenze. Servizio extraurbano, Servizio bus sostitutivo ferrovia sfmA – Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres: da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. Servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri di servizi al cliente: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Servizio ferroviario sfm1 – Rivarolo-Chieri: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Genova

Ad aderire allo sciopero di 8 ore sarà il sindacato Cub Trasporti, mentre Ugl Autoferro si fermerà per 4 ore. Le fasce di garanzia sono quelle previste dalla legge, cioè fino alle 8.30 e dalle 17.00 alle 20.00.

Bologna

L'agitazione potrebbe riguardare la parte del personale Tper aderente al sindacato generale di base Sgb: si fa riferimento alle fasce 8.30-16.30 e 19.30-fine servizio nei bacini di Bologna e Ferrara. Garantite le corse fino alle 8.30 e dalle 17.00 alle 20.00.

Toscana

L'agitazione riguarderà gli autisti, i controllori e i dipendenti delle biglietterie dei servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane: corse garantite tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.