L'uomo che ha fermato il killer di Roma: "Ci dava dei mafiosi, così l'ho disarmato"

Silvio Paganini, il 67enne che è riuscito a immobilizzare Claudio Campiti, l’uomo che ha fatto fuoco durante lo svolgimento di una riunione di condominio all’interno di un bar in via Monte Giberto a Fidene, nel quartiere a nord-est di Roma, ha raccontato quei momenti concitati a Repubblica. Durante la colluttazione, l’impiegato nel settore del turismo è stato anche colpito da un proiettile al viso e si trova adesso in un letto al pronto soccorso del Policlinico Gemelli della Capitale. Paganini ha raccontato che il killer "mentre sparava urlava 'Mafiosi vi uccido tutti'" .

Cosa urlava il killer mentre sparava

Silvio Paganini è riuscito a fermare e disarmare l’omicida di Fidene cha ha comunque ucciso tre persone, tre donne, e ferito altre quattro persone. "Eravamo già tutti seduti nella sala, quando si è aperta la porta, è entrato quell'uomo con una pistola in pugno. La stringeva con due mano e mirava dritto ai volti" , ha ricordato l’eroe che è stato raggiunto in ospedale dalla moglie e da altri familiari. Campiti ha cercato di uccidere anche il 67enne, che fortunatamente è rimasto solo ferito a una guancia da un proiettile: "Abbiamo visto la morte in faccia, in un attimo ha esploso quattro colpi, stava per sparare ancora. Non ho avuto il tempo di riflettere, gli sono saltato addosso e ho provato a fermarlo prima che uccidesse ancora".

Come abbiamo detto in precedenza, durante il suo atto eroico, Paganini è rimasto ferito da un proiettile al volto. "Mentre cercavo di fermarlo urlava inferocito: 'Mafiosi, adesso vi uccido tutti'". Alla fine della colluttazione ha avuto la meglio il 67enne che è riuscito a togliere la pistola all’aggressore e a immobilizzarlo fino all’arrivo dei carabinieri che lo hanno poi preso in consegna.

Chi sono le tre vittime

Sono tre le donne uccise: Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Nicoletta Golisano. Un'altra donna che è rimasta ferita nella sparatoria è stata operata nell'ospedale Sant'Andrea si trova adesso in prognosi riservata. A dare la notizia è stato lo stesso ospedale romano. La donna è giunta al Pronto soccorso "in condizioni generali gravissime" , scrive in una nota la direzione sanitaria dell'ospedale. Nella nota si legge: "Sono state effettuate tempestivamente le indagini diagnostiche ai fini di una completa valutazione clinica e successivamente è stata posta indicazione al trattamento chirurgico. L'intervento è terminato alle 13.45 e la paziente è stata trasferita in rianimazione con prognosi riservata".

Cosa scriveva il killer sul suo blog

"Benvenuti all'inferno, qui con il codice penale lo Stato ci va al cesso, denunciare è tempo perso, sò tutti ladri”, aveva scritto Campiti sul suo blog dedicato al Consorzio ValleVerde. Il post, datato 2 novembre 2021, è un lunghissimo elenco di accuse agli altri consorziati, riferimenti a presunte "mafie" e passaggi inquietanti come "Mi stanno tenendo senza pubblica illuminazione, si sa al buio si vede meno e si può sparare in tranquillità".

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?