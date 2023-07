A Macerata nascerà "via Silvio Berlusconi". Sempre più realtà comunali ricordano il Cav

Anche la città di Macerata intitolerà una via o una piazza cittadina a Silvio Berlusconi. Lo ha deciso il consiglio comunale nelle scorse ore, approvando durante la scorsa seduta l'atto presentato da Forza Italia che si poneva l'obiettivo di ricordare il Cavaliere. Una proposta preannunciata già sul finire dello scorso giugno, dalla sezione locale di FI. La discussione sul tema sembrava dovesse essere in un primo momento rinviata, a causa di alcune assenze fra le fila della maggioranza e dell'atteggiamento contrario dell'opposizione di centrosinistra (che a quanto pare non ha partecipato al voto, uscendo dall'aula). C'era sulla carta il rischio che il numero legale venisse meno, ma alla fine questo rischio è stato scongiurato: tutto il centrodestra ha fatto quadrato, votando compatto. E la proposta è quindi passata, alla luce dei sedici voti favorevoli.

A seguito dell'approvazione dell'atto, l'assessore Riccardo Sacchi, il capogruppo Sandro Montaguti, la consigliera Barbara Antolini e il commissario comunale del partito Michele Bacchi non hanno nascosto la soddisfazione. "Crediamo che sia stato un momento da incorniciare - il pensiero degli esponenti maceratesi di Forza Italia, espresso in una nota riportata dal quotidiano Il Resto del Carlino - perchè con questo gesto riusciamo a onorare la memoria di un uomo, imprenditore, politico, visionario che negli ultimi trent’anni ha rivestito un ruolo di primissimo piano nello scenario politico-economico del nostro Paese. Silvio Berlusconi è stato innovatore in molti settori imprenditoriali e un grande presidente di club sportivi. E sarà sempre il punto di riferimento per Forza Italia, movimento liberale, moderato, cristiano e atlantista. L'assenza della minoranza? Si commenta da sola". Soddisfatto anche Francesco Battistoni, deputato e commissario regionale di Forza Italia, il quale ha parlato di " una scelta di grande rispetto e di profondo ricordo" .

Macerata va quindi ad aggiungersi ad un elenco che comprendeva già, fra le altre realtà comunali, anche i Comuni di Portofino, Terni ed Ascoli. Senza dimenticare Apricena, il paese situato in provincia di Foggia che già nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa del Cavaliere annunciò l'intenzione di rendergli omaggio sul piano toponomastico. C'è infine il caso di Vagli Sotto, il paese toscano il cui ex-sindaco ha annunciato l'intenzione di realizzare una statua in marmo del Cav da installare nel 2024 in uno spazio verde della zona. A poco meno di due mesi dalla dipartita di Berlusconi, le iniziative per ricordarne la figura continuano insomma a moltiplicarsi. In tutta Italia.