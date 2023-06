Una statua in marmo per ricordare Silvio Berlusconi: l'iniziativa dell'ex-sindaco

Una statua in marmo bianco per ricordare Silvio Berlusconi come uomo, come politico e come imprenditore. Questo l'omaggio che il Comune di Vagli Sotto (un paese situato in provincia di Lucca) intende a quanto sembra tributare al Cavaliere, scomparso lo scorso lunedì. Ad annunciare l'iniziativa proprio nelle scorse ore è stato sui social network l'ex-sindaco di centrodestra (nonché attuale consigliere comunale) Mario Puglia, asserendo di essere da poco tornato da Milano con il via libera all'operazione ottenuto dalla famiglia Berlusconi. Puglia è anche presidente ed amministratore unico del parco del lago di Vagli ed è proprio in quell'area verde che troverà spazio la statua del Cav: dovrebbe costare complessivamente circa 300mila euro e dovrebbe essere inaugurata a quanto pare nel 2024, insieme a quelle di Piero Angela e di don Lorenzo Milani.

"Silvio Berlusconi è stato un uomo di grande filosofia mentale: intelligente, ironico, brillante, uno che guardava sempre avanti. Un uomo che ha promosso l'innovazione in tutti i campi - ha spiegato lo stesso Puglia in una nota, a proposito dell'idea - e nel corso della sua vita è stato avversato e da persone che, attaccandolo, si sono fatte una carriera e si sono arricchite". Il marmo sarà messo a disposizione dalle società marmifere del territorio, mentre alcuni finanziatori si occuperanno delle spese di trasporto e di scultura. Il parco di Vagli è un parco sui generis: rinominato "Parco dell'Onore e del Disonore", è composto idealmente da due aree secondo la divisione che appare evidente già dal nome. Sono più di una decina le statue di personalità di spicco che vi sono state collocate e non molto tempo fa fece scalpore (perlomeno a livello locale) la decisione di installare nella metà del "Disonore" una scultura rappresentante il presidente russo Vladimir Putin. La statua di Berlusconi verrebbe invece posta nella parte dell'"Onore", insieme come detto a quella di don Milani e a quella di Angela.

E c'è poi un vero e proprio "filo rosso" che lega l'ex-premier al paesino della Garfagnana. Stando a quanto ricordato da Puglia infatti, Berlusconi decise di utilizzare anche il marmo bianco di Vagli per la costruzione del mausoleo di Arcore. Nella realtà comunale garfagnina ricordano ancora quando proprio per questo motivo, diversi anni fa, atterrò in elicottero lo scultore Pietro Cascella. Dopo "via Silvio Berlusconi" pronta a "nascere" ad Apricena e le proposte di intitolare vie o piazze al Cavaliere già arrivate da amministratori comunali di tutta Italia, Vagli Sotto dovrebbe insomma essere il primo Comune a dedicargli una statua.