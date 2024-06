La Maddalena, gommone contro gli scogli: morto un ufficiale della Marina

Ascolta ora 00:00 00:00

Una gita fuori porta nelle acque dell'arcipelago de La Maddalena, in Sardegna, si è trasformata in un incubo per due giovani. Il 26enne Pietro Stipa, dell'Argentario, in Toscana, ufficiale della Marina militare, che era alla guida di un gommone, è morto in seguito all'impatto della piccola imbarcazione con alcuni scogli che appena erano visibili a occhio nudo. Il grave incidente è avvenuto di notte, intorno alle 4, nel tratto di mare tra l'Isola Madre e Santo Stefano. Insieme alla vittima c'era anche una ragazza, che non ha riportato ferite ed è rimasta illesa.

L'incidente

L'ufficiale della Marina sarebbe balzato lontano dal gommone e avrebbe impattato con violenza contro uno scoglio, per poi finire in mare. La giovane, invece, non ha riportato conseguenze ed è stata lei a spegnere il motore del gommone e a chiamare i soccorsi. Una motovedetta della guardia costiera, arrivata dal vicino porto di Cala Gavetta a La Maddalena, l'ha trovata da sola, sotto choc, in piena notte. Ci è voluto tempo, invece, per trovare il corpo del giovane che era alla guida del gommone.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta la guardia costiera che si è subito messa alla ricerca del corpo dell'ufficiale. Il cadavere del giovane è stato trovato dopo un'ora è mezza, intorno alle 5.

30 di questa mattina. Ora si dovrà indagare sui motivi dell'impatto con glie l'autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni, darà maggiori indicazioni sulla causa del decesso della vittima dell'incidente.