Napoli, madre e figlio trovati morti in casa a Posillipo: è giallo

La porta e le finestre di casa non presentavano segni di effrazione e all’interno dell’appartamento del Parco Primavera, a Posillipo, quartiere chic di Napoli, non è stato rubato nulla. Eppure quando i poliziotti e i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento forzando la serratura dell’ingresso hanno trovato due persone morte, Giovanni Carlo Volpe, 67 anni, e sua madre Liliana Fellico, di 95 anni. Ad avvisare le forze dell’ordine erano stati i vicini di casa, i quali non riuscivano a ottenere notizie dei due coinquilini da giorni. Avevano chiamato al telefono e bussato al campanello di casa senza ottenere alcun riscontro. Il doppio decesso resta un giallo che gli inquirenti sono chiamati a risolvere.

L’uomo badava all’anziana madre, ma era solito intrattenere rapporti gioviali con i vicini. Da due giorni non si era fatto vivo, insospettendo gli altri abitanti del palazzo. Il commissariato di polizia, come riporta il quotidiano Il Mattino, ha aperto un’indagine per scoprire cosa sia realmente accaduto all’interno dell’appartamento. I corpi senza vita di madre e figlio sono stati ritrovati in due stanze diverse. Giovanni era riverso sul pavimento del salone, mentre Liliana era sul letto della sua stanza. I poliziotti non hanno riscontrato segni di violenza sui due cadaveri che indossavano ancora i vestiti.

Tra le cause del decesso di Giovanni e Liliana a prevalere sembra quella della morte naturale, anche se la contemporaneità del macabro evento lascia più di un sospetto tra gli investigatori. Le salme, intanto, sono state sequestrate in attesa dell’autopsia che potrebbe dare qualche elemento in più agli inquirenti. L’idea è che l’uomo sia deceduto per primo, magari in seguito a un malore, e la donna, non essendo autosufficiente, non avrebbe avuto il modo di chiamare i soccorsi. Priva di cure, sarebbe morta in breve tempo anche lei.