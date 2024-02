"Abbiamo sette figli...": e i rom occupano la casa dell'anziana

Un caso che fa molto discutere quello che vede come protagonista una pensionata di 77 anni di Magenta, che si è vista sottrarre l'abitazione da una famiglia rom di origine serba, introdottasi abusivamente all'interno dell'edificio. La vicenda è stata ripresa dalla trasmissione Fuori dal Coro, che ha voluto denunciare la situazione, parlando con i diretti interessati. Le rivelazioni degli abusivi hanno destato non poco sconcerto.

L'anziana cacciata di casa

Nessuna intenzione di andarsene e di restituire alla legittima proprietaria ciò che le appartiene. La signora, al momento, vive a Biella, ma vorrebbe rientrare nella casa sua di diritto, dove sono custoditi i ricordi di una vita. Gli inviati di Fuori dal Coro hanno raggiunto la villetta, sita in via Del Carso, a Magenta, ma la famiglia Jovanovich non ha alcuna intenzione di andarsene, malgrado le azioni legali in corso.

"Io da questa casa non mi muovo" , dichiara senza porsi troppi problemi una degli occupanti abusivi. "Io mi incateno ai cancelli, da qui non mi muovo ". E, ancora: "Io c'ho sette figli, e sono entrata con i miei figli in questa casa. Ho già parlato con i vigili, sono disponibile a pagare l'affitto, a pagare le mie spese" . Al momento, però, la villetta è occupata abusivamente, e la famiglia Jovanovich sta addirittura provvedendo a sistemare l'abitazione a proprio piacimento, portando fuori le cose della legittima proprietaria. Via materassi, lenzuola, elettrodomestici e mobili. In pratica la 77enne è stata cacciata.

I vicini preoccupati

Chiaramente una situazione del genere ha destato preoccupazioni nei residenti della zona, che temono di essere i prossimi. Alcuni intervistati hanno spiegato di essersi accorti, dopo un po' di tempo, che nella villetta si era sistemato qualcun altro. "C'era questo con la macchina che faceva avanti e indietro. Hanno acceso luci, aperto porte. Un via vai. C'era addirittura uno col camioncino" , racconta un vicino di casa. "Hanno caricato la roba per portarla alla discarica. Anche la roba che c'era dentro: divani, poltrone, oggetti della proprietaria" , ha aggiunto.

Villetta in ostaggio

La casa di Magenta, dunque, rimane in ostaggio dei rom, che con estrema facilità sono riusciti a impossessarsene. In nove, secondo quanto riportato da Il Giorno, vivono là dentro: una donna, un uomo, e ben sette figli, fra i 6 e i 20 anni. Le forze dell'ordine, informate della situazione, hanno segnalato il caso alla procura della Repubblica, ma per ora nulla si è mosso, e i rom stanno addirittura effettuando dei lavori sull'abitazione.

La villetta è occupata da più di un mese, ormai. A quanto pare gli Jovanovic erano già stati sgomberati da una precedente abitazione.