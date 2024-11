L'incredibile Natale di "Palazzo Magia": la meraviglia e l'emozione delle feste arriva a Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Da oggi a Milano sarà possibile vivere tutta la magia del Natale in un'esperienza immersiva a 360° che abbraccerà tutti i gusti. Ha appena aperto le porte Palazzo Magia, il Christmas Store & Café firmato dall'imprenditore e creativo Vincenzo Dascanio. Uno spazio di di 1.000 mq sviluppato su tre piani, per regalare a tutti un'esperienza natalizia unica.

Il Natale in ogni "forma"

Quella a Palazzo Magia è una totale immersione nelle emozioni delle Feste che si esplica da ogni punto di vista; dalla selezione di oggetti di home-decor alle creazioni floreali personalizzate fino alle proposte di alta pasticceria da gustare all’interno del VD Café.

" Palazzo Magia a Milano è un sogno che si realizza, un luogo dove la magia del Natale si esprime attraverso la nostra visione creativa. Ho voluto ideare questo spazio nel cuore della città per offrire a quante più persone possibili – milanesi e non – l’opportunità di ritagliarsi del tempo di qualità in una location speciale per vivere un’esperienza di bellezza dove natura, artigianalità e design si incontrano in un tributo al Natale ”, spiega Vincenzo Dascanio.

Il noto creativo aggiunge poi: " Con Palazzo Magia apriamo le porte di casa e, in un ambiente caldo, accogliente e familiare, proponiamo anche piacevoli momenti di convivialità attraverso la nostra offerta culinaria e una selezione di pasticceria, frutto dell'estro creativo di Imma Iovine ”.

L'esperienza gourmet

Ad essere protagoniste sono proprio le ceazioni della pastry chef Imma Iovine. Le sue straordinarie interpretazioni dei classici natalizi, pensate appositamente per Palazzo Magia, sono pronte per essere degustate al Cafè o acquistate per portare a casa un tocco di magia natalizia. Collaborazione che vedrà la realizzazione di una linea continuativa di offerta dolciaria in tutti i Vincenzo Dascanio Cafè.

Inoltre per chi ha il desiderio di gustare qualcosa di unico, all'interno del Christmas Store, il rinnovato Vincenzo Dascanio Café è possibile vivere un'esperienza gourmet che unisce la tradizione della cucina familiare a interpretazioni inedite, dal brunch domenicale con i classici della cucina italiana - come lasagna, parmigiana e gateau di patate – al più contemporaneo avocado toast, per una pausa di gusto.

La tradizione del food

Natale significa anche convivialità e all'interno del café oltre al tradizionale panettone, pandoro e veneziana, vestiti con l'abito delle feste, anche confezioni regalo e creazioni uniche come personaggi natalizi di cioccolato in stile cartoon, confezioni-libro di praline a forma di albero e l'originale Calza della Befana 2.0 in cartoncino che diventa poi un decoro.

L'home-decor

Oltre al palato, la magia si esplica anche nell'ampio spazio dedicato all'home decor, che propone una selezione accurata di oggetti e complementi d’arredo per vestire la casa a festa. Il Natale secondo Vincenzo Dascanio trasforma il nostro spazio privato con un mix di fascino retrò parigino e ironia pop, che gioca con accostamenti inattesi, tradizioni e gusto contemporaneo. Qualcosa di inaspettato che prende forma con elementi di modernità mai visti prima: teste di statue classiche addobbate con mele e ciliegie che conferiscono alla tavola un twist divertente, che si abbina perfettamente agli addobbi più tradizionali.

Per gli amanti di luce e candele quest'anno c'è una grande novità, con le candele che si trasformano nei dolci delle feste, come quelle a forma di panettone o pandoro maxy che diventano irresistibili e innovativi centrotavola unici ed originali. Così come uniche sono le profumazioni per gli ambienti sempre firmate Dascanio. In ultimo, ma le novità non sono certo finite, l’esclusivo piatto artigianale da panettone Vincenzo Dascanio, realizzato in soli 100 esemplari e distribuito nelle VD boutique di Milano, Como e St. Moritz.

Fiori e ghirlande

Per un regalo unico che lascerà il segno o semplicemente per abbellirre la nostra casa a Palazzo Magia c'è

anche la possibilità dicon creazioni floreali inedite, a partire dall’originale ghirlanda di arance fino agli eleganti bouquet in fiori di carta.