Malpensa, in mostra gli scatti di Garofalo dedicati alla sfida "enerGETICA"

Viviamo in un'epoca in cui i temi della produzione e del consumo sono fortemente connessi con i temi ambientali, economici ed etici. La varietà di soluzioni tecnologiche e le esigenze dei consumatori di tutto il mondo si combinano per creare innumerevoli contesti. La fotografia cattura e documenta la complessità della sfida dell'accesso all'energia come dimostra la mostra inaugurata al Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa dal titolo significativo di “energETICA” che raccoglie gli scatti di Marco Garofalo che nel suo progetto unisce fotograficamente le risposte del Nord e del Sud del mondo alle sfide comuni, quelle per realizzare il diritto di accedere all'energia e salvaguardare l'ambiente dai cambiamenti climatici, riuscendo nel contempo a pagare le bollette ed è la trentesima mostra fotografica allestita nello scalo gestito da Sea a Malpensa dal 2014. Inaugurazione al cui hanno preso parte con l’autore, Claudio Argentiero,presidente Afi - Archivio Fotografico Italiano e Manuela Maffioli, assessore alla cultura del comune di Busto Arsizio.

Un miliardo di persone nel mondo senza elettricità, quasi tre miliardi bruciano legna o altra biomassa nell'abitazione per cucinare e riscaldarsi: un rischio continuo per la salute e la sicurezza un ostacolo insormontabile per l'istruzione, l'emancipazione delle donne, la crescita economica. L'impossibilità di accedere ai servizi energetici di base o non potersi permettere un sistema di riscaldamento o raffrescamento soddisfacente per il proprio benessere è un fenomeno che viene chiamato "povertà energetica". Nel mondo cosiddetto sviluppato è un problema che nei prossimi anni potrebbe ulteriormente peggiorare a causa di redditi bassi, abitazioni inefficienti dal punto di vista energetico e alti costi dell'energia.

L'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite numero 7 "Energia moderna e sostenibile per tutti" ha due aspetti: l'energia sostenibile, costituita dalle fonti rinnovabili, comporta una radicale riorganizzazione del sistema energetico nei Paesi industrializzati. L'energia per tutti comporta un decollo di paesi e regioni ancora povere ed escluse.

Il confronto nord-sud del mondo evidenzia da un lato il gap tra i diversi paesi in termini di produzione e consumo e dall'altro unisce le sfide attuali dell'accesso all'energia e della decarbonizzazione tramite tecnologie e soluzioni che appaiono uniche ed appropriate ad entrambe le sfide. Cosa, quanto e come viene prodotto per soddisfare il bisogno energetico nel mondo cosiddetto sviluppato in un'era in cui siamo sempre più consumatori di energia ma dobbiamo fare i conti con la scarsità di risorse e un tema ambientale sempre più urgente?

Marco Garofalo (Milano, 1976) è un fotografo noto per il suo approccio documentaristico con il suo lavoro che si concentra su tematiche sociali e culturali, sui diritti umani e sulle condizioni di vita delle persone ai margini della società - principalmente nella città di Milano e nel continente africano - e collabora

con organizzazioni non governative, istituzioni culturali ed enti privati italiani e internazionali, ricevendo riconoscimenti per la sua capacità di utilizzare l'immagine come strumento di riflessione e cambiamento sociale.