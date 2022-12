Malpensa, successo di pubblico per la Prima diffusa della Scala

Grande successo di pubblico per la Prima diffusa del Teatro alla Scala che ha aperto la stagione operistica con il "Boris Godunov" di Modest Musorgski diretto dal maestro Riccardo Chailly ed è stata trasmessa in diretta alla Porta di Milano del Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa.

Come ogni 7 dicembre, da 6 anni a questa parte i melomani aeroportuali si sono dati appuntamento nella suggestiva Porta di Milano, l'area dedicata da Sea agli eventi culturali che da sempre incontrano l'apprezzamento dei viaggiatori in arrivo e in partenza e del pubblico che in questa occasione unica ha scelto di vedere la diretta della Prima proprio in aeroporto.

L’evento aperto al pubblico senza bisogno di alcuna prenotazione ha infatti attirato numerosi spettatori arrivati proprio per l’occasione, ma anche tanti passeggeri che si sono fermati ad ascoltare l'opera trasmessa in diretta sul grande led-wall che ha reso la trasmissione ancora più coinvolgente sia per la grandezza dello schermo che per la nitidezza del suono.