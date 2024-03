Paura in volo: il vento è troppo troppo forte e l'aereo non riesce ad atterrare - VIDEO

Il ciclone Monica che sta attraversando il nostro Paese ha portato un'intensa ondata di maltempo in varie regioni italiane, con allerte meteo anche gialle e arancioni. La perturbazione si sta manifestando con piogge torrenziali, neve ad alta quota e vento molto forte, e i disagi si stanno avvertendo in varie zone. A riprova di ciò arriva la notizia di seri problemi riscontrati all'aeroporto di Bari-Palese, dove gli aerei non riescono neppure ad atterrare.

Il vento impedisce la regolare circolazione aerea

Come spiegato sulla pagina Facebook MeteOne Puglia e Basilicata, che ha postato anche un video relativo a un singolo episodio, "le violente raffiche di vento stanno creando problemi anche ai voli: all'aeroporto di Bari-Palese diversi aerei hanno avuto difficoltà nell'atterraggio, alcuni hanno dovuto ritentare la manovra o addirittura sono stati dirottati a Brindisi".

Nel filmato di pochi secondi si vede chiaramente un volo, risultato essere un vettore della compagnia aerea Transavia, partito da Parigi Orly e diretto proprio all'aeroporto di Bari, impegnato nella classiche fasi di atterraggio. Arrivato a ormai pochi metri da terra, l'aereo viene violentemente investito dalle forti folate, tanto da oscillare in modo preoccupante. A quel punto il pilota deve aver deciso di rinunciare alle manovre di atterraggio, non volendo mettere a rischio l'incolumità dei passeggeri. Il volo della Transavia riacquisisce quindi quota e, a quanto sappiamo, è stato costretto ad atterrare all'aeroporto di Brindisi, ben oltre 100 km più a Sud rispetto allo scalo programmato.

Il video, secondo quanto rifescono sui social, è stato registrato questa mattina, quando il vento era particolarmente violento.

Maltempo

In Puglia il maltempo si sta manifestando con folate di vento particolarmente forti, quasi da uragano, come in altre parti di Italia. In particolare si sono registrate folate fino a 80 km/h. A Torre a Mare, sempre a causa delle raffiche, un palo della pubblica illuminazione è caduto, abbattendosi su un'auto ferma in sosta.

A scopo precauzionale, il Comune di Bari ha disposto la chiusura dei giardini pubblici e del cimitero locale. Nella zona del Brindisino, invece, sono crollati alcuni pali della Telecom, con evidenti conseguenze. Chiusa al traffico Via Mare a San Pietro Vernotico. In provincia di Barletta-Andria-Trani sono caduti degli alberi. A Trani, in particolare, si sono verificati dei cedimenti in alcune città, con un'auto distrutta dalla caduta di un albero.