Parma, crollati due ponti per il maltempo: cosa succede in Emilia

Nella provincia di Parma è allarme maltempo: le intense precipitazioni delle ultime ore hanno causato disagi un po' dappertutto, a partire dal grave episodio del crollo del ponte di Ozzanello che mette in collegamento Fornovo e Terenzo, rimasto danneggiato pesantemente per via della violenta ondata d'acqua generatasi lungo il corso del fiume Taro. Sul luogo dell'incidente, che per fortuna non ha avuto conseguenze sulla popolazione, si sono portati per effettuare una prima analisi i tecnici della viabilità della Provincia. La forte ondata di piena del torrente Baganza ha provocato il crollo di un secondo ponte nella frazione di Marzolara, nel comune di Calestano. La struttura non ha retto alla quantità di acqua che defluisce verso valle.

L'allarme per la massima piena del Baganza, prevista per metà mattinata, ha invece spinto i responsabili della sicurezza a disporre in via precauzionale il divieto di utilizzo del Ponte dei Carrettieri a Parma: la sua riapertura sarà effettuata solo ed esclusivamente nel momento in cui si ridurrà la portata d'acqua.

Non si tratta, purtroppo, di casi isolati: per via del maltempo gli uomini delle Protezione Civile sono stati impegnati a lungo in operazioni di verifica della condizioni delle strade in corrispondenza di piazzale Fiume, via Baganza, via Po e via Taro. Si contano numerosi interventi, in particolar modo, nella Val Baganza. Le piogge hanno causato infatti allagamenti sia nel comune di Berceto che in quello di Calestano: alcune frazioni risultano isolate, a causa non solo della presenza di acqua per le strade ma anche per via di alcune piccole frane. Smottamenti si sono registrati anche nel comune di Corniglio, dove resta massima l'allerta: lungo la provinciale 116, ad esempio, fango e detriti hanno invaso una parte della carreggiata, causando disagi alla circolazione. Conseguenze anche nella strada provinciale del Ponte romano Miano, che risulta interrotta in un tratto. Fango e detriti sono segnalati anche sulla carreggiata lungo la strada provinciale 48 di Terenzo e sulla provinciale 15 a Fugazzolo.

Esondazioni si sono registrate anche lungo tutto il corso del torrente Sporzana. La Protezione Civile tiene sotto controllo anche la situazione in prossimità del ponte di Panocchia, che crea il collegamento con Mamiano nel comune di Traversetolo: stando a quanto riferito da La Gazzetta di Parma, l'acqua del torrente Parma è arrivata all'altezza delle arcate, lambendo le prime case che si trovano sulla Pedemontana.

A proposito del torrente Parma, sono riprese stamani, nonostante le avverse condizioni meteo, le ricerche da parte di vigili del fuoco e sommozzatori per trovare una persona che era stata vista aggrappata a un tronco all'altezza del Ponte Nord ed era stata trascinata via dalla corrente