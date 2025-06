Maltempo, frana investe il Cadore: persone intrappolate nelle case

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'enorme frana di detriti e fango, intorno alla mezzanotte, si è staccata dalle pendici dell'Antelao, in Cadore, invadendo la Strada statale 51 di Alemagna impossibile al transito delle persone. Il distaccamento del materiale a causa del maltempo ha invaso quella che è la più importante arteria stradale per Cortina d'Ampezzo e bloccando alcune persone all'interno delle loro case.

I soccorsi

La frana ha interessato la frazione di Cancia a Borca di Cadore nella stessa zona dove nel 2009 ci furono due morti. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza gli edifici e constatare i danni. A causa dell'enorme colata di fango e detriti nell'area è mancata la luce e sono state sommerse anche alcune auto. Come detto, la maggiore preoccupazione sono alcuni abitanti rimasti intrappolati nelle loro case come ha fatto sapere all'Ansa l'assessore regionale alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin.

Forte maltempo nell'area

Il maltempo è direttamente collegato all'avvenimento visto che la frana si è staccata dalla montagna dopo un forte temporale che sull'area ha scaricato in breve tempo, circa mezz'ora, 50 millimetri di pioggia. Un vero e proprio nubifragio che è stato determinante per l'accaduto. Per sicurezza, una decina di abitanti a Cancia di Cadore è stata evacuata dalle case. Dalle informazioni giunte fino a questo momento non si registrano feriti come fatto sapere dai vigili del fuoco. Altre abitazioni, tra cui un piccolo condominio, non sono stati raggiunti subito dai soccorritori ma chi si trova all'interno ha fatto sapere di stare bene e trovarsi in condizioni di sicurezza.

L'avviso delle istituzioni