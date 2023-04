Maltempo, nella notte voragine a Napoli: paura tra i residenti e stop ad acqua e gas

La fogna di via del Cassano a Napoli non ha retto all’incessante pioggia degli ultimi giorni provocando una grossa voragine al centro della carreggiata. L’altra notte un tratto di strada è crollato e solo per un caso fortuito non ci sono stati danni a persone e cose. Nel quartiere che confina con Secondigliano, avvertiti dai residenti, sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. L’area dove il manto d’asfalto ha ceduto è stata transennata e l’arteria è stata chiusa alla circolazione di veicoli e pedoni.

Un intero quartiere a rischio

Gli agenti della polizia locale hanno individuato gli abitanti degli edifici a ridosso dell'ampia crepa di Secondigliano per diffidarli dall'entrare negli immobili più a rischio, fino all'eliminazione del pericolo. La voragine è risultata di circa 200 metri quadrati di superficie e otto metri di profondità, "con tranciamento dei sottoservizi fognari, idrici e condotta gas e cavi elettrici e telefonici sospesi" , secondo un sopralluogo effettuato nella tarda mattinata di ieri dal Comune.

Nel corso del sopralluogo è stato constatato che il terreno perimetrale della voragine, costituito da pozzolana e lapillo, iniziava a franare avanzando in direzione di alcuni fabbricati di via del Cassano, con pericolo per le fondazioni. E dunque, non potendosi escludere un ulteriore aggravamento del dissesto, tenuto conto anche dell'allerta meteo gialla e a tutela della incolumità delle persone, la polizia locale si è messa all'opera per "identificare e diffidare dal praticare, fino ad eliminazione del pericolo, i residenti" degli immobili ritenuti più a rischio.

L’intervento dei tecnici del Comune

Sul posto continuano a lavorare senza sosta i tecnici dell'Abc per le verifiche sulle due condotte fognarie e sui sottoservizi presenti nell'area del crollo ed è stata temporaneamente sospesa la fornitura di acqua e gas. L'Abc sta valutando l'installazione di colonnine per il rifornimento di acqua nella zona.

Il precedente

Come riporta il quotidiano Fanpage, sempre in via del Cassano, due anni fa, c’era stato un altro cedimento della strada. In quella occasione la voragine aveva inghiottito una vettura in sosta. Ora si temono altri incidenti visto il perdurare dell’allerta meteo, tanto che il Comune sta valutando l’ipotesi di chiudere le scuole e i parchi cittadini.