Seveso esondato e disagi: il maltempo si abbatte (di nuovo) su Milano

Un'altra nottata di emergenza a causa del maltempo quella vissuta a Milano, soprattutto nel suo hinterland, quando poco dopo le due si è scatenato un violento nubifragio che ha scaricato al suolo circa 60 mm d'acqua in sole tre ore. Per questa ragione, il fiume Seveso è esondato tra via Valfurva e viale Istria ma, fortunatamente, la situazione di criticità è rientrata in poco tempo. Sotto osservazione, anche se la situazione va migliorando, sono anche Olona e Lambro.

I danni del maltempo

Oltre due metri d'acqua si sono accumulati nel sottopasso di via Negrotto che risulta " completamente allagato" , come ha comunicato l'assessore alla Sicurezza, Marco Granelli. Segnalata la caduta di un grosso albero in via Fabio Filzi che ha occupato sia la strada che i binari del tram, tranciandone i fili e causando il blocco della linea tranviaria. Le forti piogge che sono cadute in tutta l'area hanno riportato alla mente lo spettro di quanto accaduto a fine luglio ma, fortunatamente, non si sono registrati gli stessi danni e non sono stati segnalati feriti o persone in difficoltà. Oltre al sottopassaggio già menzionato, a Milano altri allagameti si sono verificati in via Silla e in via Gogne, con una situazione critica per la viabilità.

Gli interventi dei Vigili del Fuoco

A causa del maltempo della scorsa notte, problematiche soprattutto ai tram che subiscono numerosi rallentamenti: le linee interessate sono la 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 19 e 33. Ad essere più colpita dal nubifragio è stata la zona nord ovest di Milano: i Vigili del Fuoco hanno effettuato una trentina di interventi tra Legnano, Nerviano, Vanzago e San Vittore Olona. Gli uomini del soccorso acquatico stanno aiutando a liberare una donna intrappolata nella sua auto in un sottopassaggio allagato a Pogliano Milanese. Intorno alle prime luci dell'alba di oggi, il Seveso aveva raggiunto un'altezza di 1,89 metri a Cesano Maderno, 2,19 a Palazzolo, 1,90 metri a Ornato e 1,68 a Valfurva. Il Lambro, invece, ha raggiunto 0,97 a Peregallo e 1,82 a Feltre.

"Non c'è più pericolo"