Maltempo, valanga in Liguria: morto uno scialpinista

L'ondata di maltempo che ha colpito la Liguria ha causato una vittima a Monesi, in provincia di Imperia. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, infatti, nel pomeriggio di oggi, domenica 10 marzo, si è verificata una valanga che ha travolto quattro scialpinisti. La slavina, che ha colpito in località Ubaghetta, è stata molto probabilmente provocata dalle condizioni meteo avverse di questa giornata.

Cosa è accaduto

Secondo quanto riferito sino ad ora, la valanga si è verificata in località Ubaghetta a Monesi, una frazione del Comune di Triora (Imperia). Il gruppo di escursionisti è stato letteralmente travolto. A quanto pare due dei quattro scialpinisti sono stati solo sfiorati dalla slavina motivo per cui, dopo essersi rapidamente ripresi dallo choc, hanno subito contattato i soccorsi, dando l'allarme. A raggiungere la zona sono stati i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino di Imperia. Anche dei professionisti che stavano facendo un corso d'aggiornamento nei pressi della seggiovia hanno prestato il loro aiuto.

Tutti e quattro gli escursionisti indossavano un Arva, disposivo che funge da trasmettitore indispensabile per coloro che si spostano in montagna, in quanto grazie a esso è possibile essere rintracciati con la localizzazione. Alla fine tutte le persone sono state recuperate. " Sono stati estratti tutti vivi i scialpinisti travolti da una valanga a Monesi nell'entroterra d'Imperia, si tratta di quattro escursionisti, di cui uno era riuscito subito a liberarsi da solo, gli altri tre sono stati recuperati, uno solo di loro è ricoverato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona)" , è quanto dichiarato dal presidente della Regione Giovanni Toti nel corso di una diretta.

I feriti sono stati trasportati subito in ospedale. Due donne, trovate in condizioni di ipotermina, sono state trasportate in elisoccorso all'ospedale di Mondovì, dove hanno ricevuto cure adeguate. Entrambe non sono in pericolo di vita. Non ce l'ha fatta, invece, un uomo di 44 anni. Si tratta di Simone Rossi, un soggetto molto conosciuto ad Alassio, dove ha addirittura ricoperto incarichi da politico. Giudicato in gravi condizioni, Rossi è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra ligure, ma ogni intervento di salvargli la vita è risultato vano. E' morto durante il tragitto.

" Alle ore 16.57 è giunto tramite elitrasporto presso il pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure il corpo senza vita di uno sciatore travolto da valanga ", si legge in un comunicato della Asl Liguria 1, "l'azienda ha immediatamente attivato il supporto psicologico per i familiari".

La valanga

Secondo quanto riferiscono gli esperti, la valanga dovrebbe essersi originata tra Cima Valletta e il Redentore, ossia a circa 1.800 metri di altezza. Già nella giornata di ieri era stata diramata un'allerta arancione per rischio valanghe.